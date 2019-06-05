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Стрит-арт или мазня: на Воскресенке появились изображения мировых шедевров

05.06.2019 08:50 14 1473 Елена Французова, фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Стрит-арт или мазня: на Воскресенке появились изображения мировых шедевров

На заборе на улице Воскресенской – в районе домов №№ 6 и 8 – появилось несколько изображений известных мировых шедевров - «Московский дворик» Василия Поленова, «Сидящий демон» Врубеля и «Пробуждение спящей царевны» Буянова. Картины нарисовал калужский художник, который не захотел своё имя афишировать в СМИ, опасаясь, что за эти работы его могут оштрафовать. 

Художник пояснил свою инициативу тем, что ему не нравится, что на заборе старинной улочки нарисованы уродливые граффити. 

Однако мнение калужан по поводу работ самого художника разделились.

- С моей точки зрения, обшарпанная стена в исторической части города - печально. Но подобные способы устранения этой печали ничуть не радостней. Ну не в тему... Должно быть гармонично, - пишет в соцсетях Татьяна Шевченко.  

- Власти не могут побелить и привести в божеский вид! Спасибо автору, хоть смотреть приятно будет на стены теперь, - считает Жанна Задоян.

- Очень низкий художественный уровень для центральной улицы города! – высказал своё мнение Юра Савенков.

- Человек в свое свободное время бесплатно, своими красками, нарисовал что-то интересное, не гопническое, на заброшенной стенке. Покажите пример, нарисуйте что-то более высокохудожественное рядом, там место еще осталось. И все будут вам аплодировать. Серьезно! Это ваш реальный шанс, - ответил критикам Борис Невинный. 

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Авторы
Елена Французова 
фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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