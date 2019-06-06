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Калугу планируют захватить роботы со всего мира

06.06.2019 09:35 3 450
Калугу планируют захватить роботы со всего мира

Сегодня не нужно заглядывать в далекое будущее, чтобы обменяться мнением с носителем искусственного интеллекта или оказаться в виртуальном пространстве.

Несколько десятилетий назад в мыслях писателей уже существовал мир, в котором роботы живут и работаю наравне с людьми. Постепенно фантазии воплотились в реальность. Сегодня не нужно заглядывать в далекое будущее, чтобы обменяться мнением с носителем искусственного интеллекта или оказаться в виртуальном пространстве. Для этого достаточно вместе с семьей посетить «Робостарс».

Город умных машин откроет свои двери 15 июня в ТЦ «Атриум» (этаж 3). Здесь вас ждут удивительные встречи. Желтоглазый Meccanoid поздоровается и даст «пять», а промобот Борис расскажет пару смешных анекдотов и сфотографирует вас на память.

У серьезных роботов, умеющих распознавать лица и эмоции людей, разговаривать и шутить, есть и младшие братья. Их имена у всех на слуху: это герои известного мультфильма Pixar ВАЛЛ-И и ЕВА и любимцы поклонников саги «Звездные войны» - BB8 и BB9.
Гостей «Робостарса» познакомят с домашними робопитомцами и необычными нейроинтерфейсами, позволяющими управлять предметами силой мысли. Удивят взрослых и детей два шоу: «Тесла», где молнии танцуют и «поют», и театр маленьких роботов. Для подростков и взрослых в «Робостарсе» оборудовано несколько зон виртуальной и дополненной реальности.

Время на выставке летит незаметно. Именно поэтому билет в «Робостарс» действителен весь день: изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше. Для малышей до 4 лет вход свободный.

Выставка проходит при поддержке технопарка Сколково. Возрастных ограничений нет. 

Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино.

Когда?

  • «Робострас» будет работать в Калуге с 15 июня по 14 июля

Где?

  •  ТЦ «Атриум», ул. Дзержинского 29, этаж 3 
  • Телефон для справок: 8 (965) 701 82 13

Пошпионить за роботами можно тут:


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Тэги: общество выставка роботы
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