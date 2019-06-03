«Единая Россия» будет контролировать выполнение нацпроектов

03.06.2019 13:38 243

31 мая на встречу с депутатами областного заксобрания прибыли члены временной комиссии Совета Федерации РФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля и муниципального контроля. В рамках встречи единоросы обсудили реализацию нацпроектов.

Открывал работу председатель Законодательного Собрания Калужской области и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Бабурин. Он отметил, что на сегодняшний день методы контроля за нацпроектами только начинают вырабатываться:

- Задачи нам президент поставил очень большие. На встрече с ним 23 апреля в Санкт-Петербурге на совете руководителей представительных органов он сказал прямо, что депутаты обязаны взять под свой контроль реализацию национальных проектов. Что нужно сделать? Пока методической основы мы не наблюдаем. У себя мы предпринимаем меры. Мы провели совет руководителей фракций партийных групп местных представительных органов и приняли решение, что не зависимо ни от чего, если в муниципальном образовании осуществляется нацпроект - строится школа, детсад или дорога, то должна быть организована депутатская комиссия и сразу вести контроль за этой работой. У нас такая практика есть. Комиссии мы приняли решение организовывать с привлечением общественности, активных неравнодушных людей. Мы готовы перенять и ваш опыт по реализации контроля, принять ваши предложения, - заявил Виктор Бабурин.

Следующим слово взял член группы контроля президиума генерального совета партии «Единая Россия» за исполнением нацпроектов Эдуард Исаков. Он отметил, что вся информация о региональных проектах должна находиться в открытом доступе, чтобы контроль мог осуществляться и со стороны активных граждан:

- Наша цель совершенствовать методы и формы контроля на всех уровнях, что в дальнейшем станет одним из ключевых условий повышения качества государственных и муниципальных услуг. С коллегами мы выезжаем на места, чтобы не только осуществить мониторинг социально-экономического развития субъектов, но и услышать от жителей, что их волнует на данный момент. Мы знакомимся с ходом реализации в регионах нацпроектов, майского указа президента. Существует группа контроля президиума партии «Единая Россия». Она также посещает регионы. «Уже назначены координаторы национальных проектов», —сказал он.

Затем слово дали сенаторам, курирующим различные нацпроекты. Так, Павел Тараканов рассказал о господдержке бизнеса. Он заявил, что предприниматели рассчитывают на протекционистские меры для защиты отечественных производителей. Также, по его словам, малый и средний бизнес по-прежнему испытывает серьезное давление со стороны контролирующих и надзорных органов.

Также члены «Единой России» обсудили положение дел в сферах образования, здравоохранения и культуры. Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова предложила ввести отсрочки от военной службы для выпускников средне-специальных учебных заведений, особенно проходивших подготовку по дуальной системе обучения.

В завершении работы участники выразили надежду, что встреча станет плодотворной и все предложения будут учтены при дальнейшей реализации национальных проектов.