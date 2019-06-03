Приключения итальянки в России: наездница прискакала из Монголии в Калугу

В субботу, 1 июня, в Калугу из Монголии на лошадях добралась известная итальянская путешественница Паола Джакомини. Об этом в соцсетях сообщил агроном опытного поля Калужского филиала МСХА имени Тимирязева Сергей Верхоламочкин.
- Сегодня в питомнике мы встретили женщину на лошади, - написал Сергей. - Она оказалась итальянкой и решила разбить лагерь у нас на поле. Знакомьтесь - это Паола Джакомини, она много лет путешествует на лошадях по всему миру.
Как оказалось, итальянку впечатлила легенда о часовом, сбитом монгольской стрелой почти восемь веков назад. Согласно преданию, в 1241 году татаро-монголы подошли к польскому Кракову. С башни Мариацкого костёла их заметил часовой и заиграл на трубе, предупреждая горожан об опасности. Но вражеская стрела пронзила его горло. Теперь в память о том событии каждый час в Кракове звучит та самая мелодия и так же, как семьсот лет назад, неожиданно обрывается.
В память о часовом, итальянка решила добраться из Монголии в Польшу. Для этого приобрела в Монголии двух лошадей, а в Каракоруме один из лучших монгольских лучников вручил Паоле специально изготовленную «стрелу мира». Ведь глобальная цель путешествия Паолы – призвать все страны к миру.
Её путешествие длится почти год. Всадница уже побывала в Барнауле, Омске, Новосибирске, Саратове, Волгограде, Воронеже и других городах. Движется по навигатору без остановок и в мороз, и в снег, и в дождь. Маршрут проходит между небольшими сёлами, чтобы было, где покормить лошадей, сообщает ГТРК Воронеж.
Каждый день она проходит около 30 километров, ночует в палатке, еду покупает по дороге в местных магазинах.
О своём путешествии женщина рассказывает в Instagram. Она признаётся, что за время поездки успела полюбить Россию.
- Россия – доброе место. Вся Россия, каждая область, каждый край, - говорит она.
Итальянка рассчитывает, что прибудет в Польшу в сентябре, а в ноябре вернётся в Турин к мужу.
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