Главная > Новости > Общество

Потомки владельца калужской макаронной фабрики ищут информацию о родных

30.05.2019 21:30 1 631 Татьяна Светлова, на верхнем фото: Анатолий Ларионов, 1935 год
Потомки владельца калужской макаронной фабрики ищут информацию о родных

Потомок калужан из Ижевска Елена Анатольевна ищет информацию о своих родственниках. Вот такую историю о них она прислала.

Добрый день!

Разыскиваю семью Ларионовых, проживавших в Калуге до и после революции 1917 года. Знаем, что Илья Николаевич Ларионов владел кондитерской фабрикой в Калуге. У него была большая семья — ​несколько дочерей и сыновей. Вот некоторые имена: Феоктиста Ларионова, Галина Ларионова. Среди дочерей были революционерки, но где и в чём себя проявили — ​неизвестно. Сыновья — ​Анатолий, Сергей. Были и ещё дети, но имена нам неизвестны. Анатолий — ​муж моей тетушки Евлалии Александровны. Про Сергея известно, что жил в Ташкенте, там и умер от голода. К сожалению, никаких дат, подробностей жизни не сохранилось. Есть только несколько фото.

Сам хозяин кондитерской фабрики Илья Николаевич Ларионов, со слов родственников, после 1917 года отдал её в национализацию. Просился на работу на свою фабрику, но не брали. В 1933 или 1936 году его арестовали. Через много лет родственникам сообщили, что он умер в тюрьме от голода. Его сын Анатолий с женой Евлалией и дочерью Руфиной после ареста Ильи Николаевича уехали из Калуги в Рязанскую область.

Всё, что я смогла найти в Интернете, что данная фабрика после национализации стала кондитерско-­макаронной. Помогите, пожалуйста, разобраться в информации. Если вы что-­то знаете о судьбе Ларионовых, пожалуйста, напишите мне.

Связаться Еленой можно по адресу: 426058 Удмуртия, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 130, кв. 124.
e-­mail: Lesha_IvAnov_Lesha@bk.ru

Также известную вам информацию можно оставлять в комментариях.

Илья Ларионов, владелец кондитерской фабрики в Калуге.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Татьяна Светлова 
на верхнем фото: Анатолий Ларионов, 1935 год
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

День защиты детей: куда сходить с ребёнком в его праздник 30.05.2019 09:14

«Вдох-­выдох»: об одиночестве не только подростков 29.05.2019 21:50

Пора на море: в черте Калуги купаться запретили почти везде 29.05.2019 11:53

Полное безумие: белые и свинушки собирают даже в парке Циолковского 29.05.2019 11:34

В смерти ребёнка и мужчины виноваты оба водителя - и пьяный, и трезвый 29.05.2019 10:36

Народные новости
933 6
Автолюбитель
1854 0
Boredom
2198 12
klgtvr

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 31 мая, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
пт 31 мая, 19:00
«Мир Гитары» 2019. День 5 - Закрытие фестиваля
Филармония
сб 01 июня, 15:00
Праздник Профессий в ТК "21 век"
21 ВЕК, ТК
пн 03 июня, 18:00
Спектакли от Чемоданного кукольного театра
Калуга

Для детей

сб 01 июня, 10:00
«Зеленый Марафон 2019»
Калуга
сб 01 июня, 11:00
Праздничная программа "День защиты детей"
Калуга
сб 01 июня, 10:30
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Калужский театр кукол
сб 01 июня, 11:00
День защиты детей в ИКЦ
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Концерты

пт 31 мая, 19:00
«Мир Гитары» 2019. День 5 - Закрытие фестиваля
Филармония
пн 03 июня, 19:00
Леонид Агутин. Большой юбилейный концерт
Филармония
пт 31 мая, 20:00
"Дуэт "Вещь в себе"
Flat, кафе
ср 05 июня, 19:00
Мельница 2.0 Юбилейная программа
Арена КТЗ, ДК

Кино

Покемон. Детектив Пикачу
Гори, гори ясно
Аладдин
Годзилла 2: Король монстров
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк начинает сбор биометрии

27 мая 2019 09:34
Новости компаний

Стали известны лучшие работодатели Калужской области – 2018

Пользователи «Велобайка» совершили 10 млн поездок

ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ

«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Газэнергобанк - В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Газэнергобанк 22 мая 2019 13:29

Новости партнеров

Как появились синие, чёрные и радужные розы?

Как быстро научиться говорить по-английски

Недвижимость на Кипре: полный анализ выгоды от инвестирования в жилье + достоинства и недостатки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.