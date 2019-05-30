Потомки владельца калужской макаронной фабрики ищут информацию о родных

Потомок калужан из Ижевска Елена Анатольевна ищет информацию о своих родственниках. Вот такую историю о них она прислала.
Добрый день!
Разыскиваю семью Ларионовых, проживавших в Калуге до и после революции 1917 года. Знаем, что Илья Николаевич Ларионов владел кондитерской фабрикой в Калуге. У него была большая семья — несколько дочерей и сыновей. Вот некоторые имена: Феоктиста Ларионова, Галина Ларионова. Среди дочерей были революционерки, но где и в чём себя проявили — неизвестно. Сыновья — Анатолий, Сергей. Были и ещё дети, но имена нам неизвестны. Анатолий — муж моей тетушки Евлалии Александровны. Про Сергея известно, что жил в Ташкенте, там и умер от голода. К сожалению, никаких дат, подробностей жизни не сохранилось. Есть только несколько фото.
Сам хозяин кондитерской фабрики Илья Николаевич Ларионов, со слов родственников, после 1917 года отдал её в национализацию. Просился на работу на свою фабрику, но не брали. В 1933 или 1936 году его арестовали. Через много лет родственникам сообщили, что он умер в тюрьме от голода. Его сын Анатолий с женой Евлалией и дочерью Руфиной после ареста Ильи Николаевича уехали из Калуги в Рязанскую область.
Всё, что я смогла найти в Интернете, что данная фабрика после национализации стала кондитерско-макаронной. Помогите, пожалуйста, разобраться в информации. Если вы что-то знаете о судьбе Ларионовых, пожалуйста, напишите мне.
Связаться Еленой можно по адресу: 426058 Удмуртия, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 130, кв. 124.
e-mail: Lesha_IvAnov_Lesha@bk.ru
Также известную вам информацию можно оставлять в комментариях.
Илья Ларионов, владелец кондитерской фабрики в Калуге.
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