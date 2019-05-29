Полное безумие: белые и свинушки собирают даже в парке Циолковского

Как мы уже писали, в этом году в калужских лесах аномально рано пошли белые грибы. Как выяснилось, собирают их не только в лесах, но и в самом центре города.
- Я регулярно нахожу белые в парке Циолковского, - рассказывает наша читательница Алевтина Владимировна, много лет живущая неподалеку от сквера. – Неделю назад набрала 5 штучек и вчера (28 мая – прим ред.), нашла три. А несколько десятилетий назад их тут было гораздо больше. Мы с родителями бочками их собирали и солили.
Информацию о белых грибах в парке Циолковского нам подтвердила и вахтерша туалета. Женщина ежедневно рано утром перед работой обходит территорию. В этом году уже набрала грибов и на суп, и на жарёнку.
Помимо белых, в парке Циолковского водятся рядовки и свинушки. Последних сегодня, 29 мая, Алевтина Владимировна насобирала вместе с нашим фотокорреспондентом и по совместительству заядлым грибником Сергеем Константиновым.
- Свинушки - просто класс, - воодушевленно рассказывал он, вернувшись из парка в редакцию. – Плотные, жирные, красивые. Жаль белых не попалось. Как время будет вернусь, поищу.
Вчера Алевтина Владимировна нашла в парке Циолковского три белых, но сегодня попались только свинушки.
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