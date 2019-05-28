«Сбитые лётчики» жаждут мести

28.05.2019 09:20 1206 Региональное отделение партии «Справедливая Россия»

Политика – жестокая вещь. Можно несколько лет светиться в лучах депутатской славы и быть мгновенно забытым после изгнания из партии. Переход в категорию «сбитые политические лётчики» некоторые экс-депутаты воспринимают трагически и начинают мстить.

Свою позицию на эту тему, основанную на личном политическом опыте, высказывает Нина ИЛЛАРИОНОВА – депутат Законодательного собрания Калужской области, член Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Графоман-скандалист

Бывший номенклатурный коммунист и лауреат премии Ленинского комсомола Вячеслав Горбатин быстро менял политическую окраску, когда впереди маячил мандат депутата Заксобрания. Вступив в «Справедливую Россию», он сохранил за собой в 2010 году кресло парламентария и служебную машину.

Однако законотворческую деятельность Горбатина нельзя назвать успешной. Сегодня экс-депутат вытолкнут на самые задворки политической жизни. А ведь когда-то «звездил» на страницах скандальной хроники, удивляя своими выходками.

Став справороссом, Горбатин выявил большую слабость к писательству. Свой графоманский зуд он утолял на страницах партийной газеты и какое-то время значился её редактором. Он даже делал попытку издания журнала «Ёж Калужский». Горбатинское «изделие» удивляло обилием грамматических и стилистических ошибок, а также недостоверностью фактов.

Безграмотный ёжик несколько раз мелькнул в информационном тумане и пропал, но стал последней каплей, переполнившей чашу терпения партийного руководства. «Литератора» изгнали из партии в 2015 году. Бывшие соратники по партии недолго горевали об эпатажном товарище, а большинство облегчённо вздохнули... и забыли о нём, но не забыл о них сам Горбатин. И начал мстить.

Под прикрытием социал-демократии

Сегодня Вячеслав Горбатин продолжает графоманить в качестве владельца скучнейшей газеты «За Правду и Справедливость». Амбиции невостребованного политика, разменявшего восьмой десяток, не дают ему покоя. Его действия говорят о том, что он вознамерился стать маленьким калужским Навальным и даже лелеет надежду создания своей партии. Для этого экс-коммунист и экс-справоросс взял на вооружение идеи социал-демократии и дал своему низкопробному политическому продукту помпезное наименование - «Народная социал-демократическая рабочая партия».

Ох, как хочется Горбатину отомстить справороссам за своё изгнание, не гнушается парт-строитель даже грязных оскорблений женщин - своих бывших коллег по партии.

Магнитиком по алкоголикам!

Ещё один скандалист и экс-депутат – Александр Трушков. Чем же запомнился этот «сбитый политический лётчик» из Обнинска?

В 2011 году областным парламентом был принят закон по борьбе с алкоголизацией населения. Так случилось, что именно депутат Трушков отвечал за работу над этими законами, но голосовал… против их введения!

Этот «казус Трушкова» вполне объясним. Дело в том, что род деятельности депутата, как владельца ООО «Первое объединение региональных трейдеров алкоголя России», был непосредственно связан с продажей алкогольных напитков. В связи с этим становится понятным, почему Трушков так противился запрету торговли алкоголем в ночное время и неположенных местах.

Бороться с алкоголизмом депутат предлагал с помощью антиалкогольных магнитиков на холодильники. Представить страшно, что бы творилось в Калужской области, если бы возобладали трушковские правила торговли алкогольным зельем!

Профнепригодный сторонник Навального

На выборах 2015 года Трушков не прошёл в депутаты Заксобрания, обвинив в своём поражении меня, хотя я и набрала большее, чем он, количество голосов. Именно тогда Александр Витальевич развязал войну против меня и продолжает вести её по сей день.

Как секретарь регионального отделения и председатель Совета местного отделения партии, Александр Витальевич обязан был выстраивать позитивную репутацию региональной партийной структуры, но начал работать в обратном направлении. Его интриги привели к кризисной ситуации.

Эффективность политика заключается в его дипломатических качествах, в способности к поиску компромиссов. Однако упёртая конфликтность Александра Витальевича оказалась разрушительна для обнинского отделения «Справедливой России». Трушков проявил себя политиком, совершенно неспособным к взаимодействию с властью и однопартийцами.

Профессиональная непригодность партийного руководителя была отмечена товарищами по партии. Трушков был предупреждён о недопустимости действий и публикаций, дискредитирующих региональное отделение, но не внял голосу разума. Терпение однопартийцев лопнуло, и Александр Витальевич был исключён из «Справедливой России» 20 марта 2019 года.

Лишение партбилета спровоцировало Трушкова на ряд агрессивных действий в отношении бывших политических соратников. Инициирование злобных и лживых публикаций не делает чести Александру, как и фальсификация сведений о высшем образовании.

На сайте iobninsk.ru утверждается, что Трушков «Окончил МГТУ имени Баумана в 1993 году». Однако это ложь – Трушков недоучился там. Нет у него высшего образования. Не заканчивал он МГТУ. А ещё на этом сайте чёрным по белому написано, что Александр Трушков: «Сторонник Алексея Анатольевича Навального». Комментарии излишни.

Обнинский Чичиков

Сегодня сторонник Навального продолжает вести подрывную деятельность против своих бывших однопартийцев. В значительной мере благодаря усилиям Александра Витальевича удалось сорвать кворум партийного собрания обнинского отделения партии, намеченного на 25 мая. Было неловко наблюдать за человеком, которому уже под пятьдесят, как тот лихорадочно суетится рядом с местом проведения партийного мероприятия. Стараниями нервных супругов Трушковых часть обнинских справороссов не приняла участие в собрании.

А нервничать Трушкову было от чего: на собрании могли всплыть два неприятных факта о его деятельности на посту руководителя обнинского отделения партии. Первый: проверка численности обнинских членов партии выявила множество «мёртвых душ». Второй факт – бегство Александра Трушкова в 2016 году с выборов, на которых он был выдвинут кандидатом от «Справедливой России» в депутаты Госдумы. А именно - не счёл нужным партийный руководитель явиться ни на одни дебаты, ни на одну встречу с избирателями, дав конкурентам «Справедливой России» обильную пищу для нападок.

Сегодня неудачный торговец алкоголем, профнепригодный политик и последователь Навального переквалифицировался в мстители бывшим товарищам.

Социал-демократия против революций

Уходят в небытие «сбитые политические лётчики» вместе со своей злобой и деструктивностью, но не прекращаются попытки извращения идей социал-демократии, что видно на примере господина Горбатина. Вот что говорят по этому поводу мои коллеги - калужские социал-демократы.

Александр БЫЧКОВ, председатель Совета регионального отделения: «Господин Горбатин далеко не первый, кто пытается «прислониться» к идее социал-демократии. Партий с подобным названием создавалось немало: «Социал-демократическая партия России», «Российская партия социальной демократии», «Социал-демократический союз», «Социал-демократы», «Союз социал-демократов» и другие. Думаю, очередная попытка «срубить» политический капитал на социал-демократии в исполнении Вячеслава Александровича обречена на неудачу» Надежда ЕФРЕМОВА, член Бюро Совета регионального отделения: «Горжусь, что из всех российских партий социалистической и социал-демократической направленности только «Справедливая Россия» стала членом «Социнтерна», являющимся самым влиятельным международным объединением социал-демократов в мире. Горбатинская попытка создания собственной микро-партии этого направления нелепа. Скорее всего, это отчаянное желание отставного политика напомнить о себе любимом» Виктор ГРИШИН, член Бюро Совета регионального отделения: «Злобность – очень плохое качество, а для социал-демократа и подавно. Читаешь интернет-гадости тандема Горбатин-Трушков и диву даёшься – неужели это те самые наши товарищи, с которыми мы обсуждали как претворить в калужскую жизнь социал-демократию?! Господа, мстительная злоба – это палка о двух концах!»

В конце статьи хочу привести слова нашего лидера – Сергея МИРОНОВА:

«В сегодняшнее очень непростое время как никогда актуальны идеи социал-демократии и её морально-этические ценности – Свободы, Справедливости, Солидарности». Мне очень жаль, что чувство солидарности оказалось чуждым двум «сбитым политическим лётчикам» - Горбатину и Трушкову, которые приложили максимум усилий к разрушению репутации социал-демократической партии».

Ненависть – плохой советчик, особенно в политике. Мы, калужские социал-демократы, не желаем никому зла. Даже тем своим бывшим однопартийцам, которые ведут себя недостойно. Поэтому советуем Вячеславу Александровичу и Александру Витальевичу найти себе лучшее применение, чем месть.

Господа, ваша тактика из арсенала революционеров-навальновцев, но социал-демократы из «Социнтерна» против революций.