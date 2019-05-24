Как правильно выращивать клубнику

Одной из первых начинает плодоносить на участке земляника садовая, в простонародье — клубника. У одних дачников, что ни год, то богатый урожай, у других — ягод кот наплакал. И дело не только и не столько в сорте, сколько в грамотной агротехнике.

Это растение солнце- и влаголюбиво, требовательно к питанию.

Срок жизни

На одном месте не стоит его выращивать больше 3–5 лет, даже если вы меняете сорт, лучше высадить его на новую грядку. Ведь в почве за несколько лет успевают накапливаться болезни и вредители, которые легко заразят молодые розетки.

— Вообще, по всем канонам агротехники надо выращивать клубнику на одном месте не более 4 лет, — говорит садовод Лидия БЕСПАЛОВА. — После неё можно посадить чеснок или лук, тогда болезни уйдут.

Кроме того, возраст куста влияет и на размер ягод. Так, в начале вегетации — первый и второй год — растения обильно плодоносят: ягод много, они крупные. Но на третий и четвертый год урожайность начинает снижаться.

Растения с закрытой корневой системой можно сажать весь сезон.

Для того чтобы ягоды были сладкими и ароматными, клубнику надо сажать на открытых солнечных участках. В тени урожай будет поздним и кислым.

Многие дачники стремятся приобрести те сорта, которые дадут наиболее крупные плоды. Однако опытные садоводы отмечают, что чем крупнее ягоды, тем у них менее выразительный вкус.

Зелёное удобрение

— Весной клубнике нужна азотная подкормка — мочевина, селитра, куряк, коровяк, — рассказывает садовод. — Я держу кроликов, развожу литр навоза на ведро воды. Можно приготовить зелёное удобрение: крапиву, одуванчики мелко порубить, залить водой, а затем дать настояться семь дней в бочке. Получается очень хорошее, эффективное удобрение. В магазинах продаются готовые минеральные удобрения. В течение сезона подкормки должны продолжаться. Следом за азотными удобрения­ми растению нужны фосфорные и калийные, чтобы образовалось больше цветоносов, ягода была крупнее. Можно немного подкормить и суперфосфатом. Я его разбрасываю и под зиму, но делаю это аккуратно, чтобы не сжечь листья.

В зависимости от сор­та клубника размножается усами или делением маточного куста.

— Растения с закрытой корневой системой можно сажать весь сезон, с открытой — в августе, чтобы они успели укорениться, — говорит Лидия Беспалова.

Спасительная мульча

О пользе мульчи мы рассказывали в предыдущем номере. Она необходима и посадкам клубники.

— Если клубника растёт не на чёрном водонепроницаемом спанбонде, то, конечно, грядки лучше мульчировать, — рассказывает садовод. — На моём участке песчаная почва, если не замульчировать землю, то она будет быстро высыхать. А частый полив клубники сверху в жару может вызвать ожоги на лист­ве. Мульча позволяет сохранить влагу, да и ягода благодаря ей остаётся чистой, в до­ж­дли­­вое лето меньше гниёт.

В качестве мульчи можно использовать сено, солому или траву.

На сенной «подушке» ягоды чистые, здоровые.

Стрижка розеток

Один из частых вопросов начинающих садоводов — стоит ли обрезать, стричь клубнику, когда это лучше сделать.

— Убираются листья только со старых, трёх-­четырёхлетних розеток. Делается это после плодоношения, чаще всего в августе, чтобы у куста была возможность набрать вегетативную массу, и он хорошо бы перезимовал и плодоносил на следующий год. Срезанные листья либо сжигаются, либо добавляются в компостную кучу.

А вот стричь клубнику осенью не только бессмысленно, но и смертельно для растений. Если грянут морозы до того, как отрастут новые листья, кусты могут погибнуть.

Выбор сорта

— Мне нравятся сорта клубники «неисчерпае­мая», «фейерверк», «альфа». Раньше очень хорошим был сорт «фестивальный», но сейчас уже мельчает, — отмечает садовод.

Всего же у Лидии Беспаловой около 20 всевозможных сор­тов клубники. Среди них есть и раннеспелый ремонтантный сорт «настенька», среднеспелые сорта «берегиня», «выставочная», поздние сорта «вима тарда», «пандора».

К слову, ремон­­­тан­­­­­т­ные сорта нужно сажать таким образом, чтобы рядом были два разных сорта с одинаковыми сроками цветения.

Эта статья была опубликована в №21 газеты «Калужский перекрёсток» от 22.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.