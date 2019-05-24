Как правильно выращивать клубнику

Одной из первых начинает плодоносить на участке земляника садовая, в простонародье — клубника. У одних дачников, что ни год, то богатый урожай, у других — ягод кот наплакал. И дело не только и не столько в сорте, сколько в грамотной агротехнике.
Это растение солнце- и влаголюбиво, требовательно к питанию.
Срок жизни
На одном месте не стоит его выращивать больше 3–5 лет, даже если вы меняете сорт, лучше высадить его на новую грядку. Ведь в почве за несколько лет успевают накапливаться болезни и вредители, которые легко заразят молодые розетки.
— Вообще, по всем канонам агротехники надо выращивать клубнику на одном месте не более 4 лет, — говорит садовод Лидия БЕСПАЛОВА. — После неё можно посадить чеснок или лук, тогда болезни уйдут.
Кроме того, возраст куста влияет и на размер ягод. Так, в начале вегетации — первый и второй год — растения обильно плодоносят: ягод много, они крупные. Но на третий и четвертый год урожайность начинает снижаться.
Растения с закрытой корневой системой можно сажать весь сезон.
Для того чтобы ягоды были сладкими и ароматными, клубнику надо сажать на открытых солнечных участках. В тени урожай будет поздним и кислым.
Многие дачники стремятся приобрести те сорта, которые дадут наиболее крупные плоды. Однако опытные садоводы отмечают, что чем крупнее ягоды, тем у них менее выразительный вкус.
Зелёное удобрение
— Весной клубнике нужна азотная подкормка — мочевина, селитра, куряк, коровяк, — рассказывает садовод. — Я держу кроликов, развожу литр навоза на ведро воды. Можно приготовить зелёное удобрение: крапиву, одуванчики мелко порубить, залить водой, а затем дать настояться семь дней в бочке. Получается очень хорошее, эффективное удобрение. В магазинах продаются готовые минеральные удобрения. В течение сезона подкормки должны продолжаться. Следом за азотными удобрениями растению нужны фосфорные и калийные, чтобы образовалось больше цветоносов, ягода была крупнее. Можно немного подкормить и суперфосфатом. Я его разбрасываю и под зиму, но делаю это аккуратно, чтобы не сжечь листья.
В зависимости от сорта клубника размножается усами или делением маточного куста.
— Растения с закрытой корневой системой можно сажать весь сезон, с открытой — в августе, чтобы они успели укорениться, — говорит Лидия Беспалова.
Спасительная мульча
О пользе мульчи мы рассказывали в предыдущем номере. Она необходима и посадкам клубники.
— Если клубника растёт не на чёрном водонепроницаемом спанбонде, то, конечно, грядки лучше мульчировать, — рассказывает садовод. — На моём участке песчаная почва, если не замульчировать землю, то она будет быстро высыхать. А частый полив клубники сверху в жару может вызвать ожоги на листве. Мульча позволяет сохранить влагу, да и ягода благодаря ей остаётся чистой, в дождливое лето меньше гниёт.
В качестве мульчи можно использовать сено, солому или траву.
На сенной «подушке» ягоды чистые, здоровые.
Стрижка розеток
Один из частых вопросов начинающих садоводов — стоит ли обрезать, стричь клубнику, когда это лучше сделать.
— Убираются листья только со старых, трёх-четырёхлетних розеток. Делается это после плодоношения, чаще всего в августе, чтобы у куста была возможность набрать вегетативную массу, и он хорошо бы перезимовал и плодоносил на следующий год. Срезанные листья либо сжигаются, либо добавляются в компостную кучу.
А вот стричь клубнику осенью не только бессмысленно, но и смертельно для растений. Если грянут морозы до того, как отрастут новые листья, кусты могут погибнуть.
Выбор сорта
— Мне нравятся сорта клубники «неисчерпаемая», «фейерверк», «альфа». Раньше очень хорошим был сорт «фестивальный», но сейчас уже мельчает, — отмечает садовод.
Всего же у Лидии Беспаловой около 20 всевозможных сортов клубники. Среди них есть и раннеспелый ремонтантный сорт «настенька», среднеспелые сорта «берегиня», «выставочная», поздние сорта «вима тарда», «пандора».
К слову, ремонтантные сорта нужно сажать таким образом, чтобы рядом были два разных сорта с одинаковыми сроками цветения.
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