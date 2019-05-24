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За переработку мусора бизнес получит преференции

24.05.2019 09:48 0 381
За переработку мусора бизнес получит преференции

В четверг, 23 мая, прошло четвёртое заседание девятой сессии Законодательного собрания Калужской области. Депутаты рассмотрели 17 вопросов.

Наиболее жаркое обсуждение вызвал проект закона «О государственной поддержке субъектов предпринимательской деятельности в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами Калужской области».

Председатель Законодательного собрания Виктор БАБУРИН уверен, что ТКО – ресурсы, которые, увы, пока не используются, поэтому ничего, кроме вреда, природе не приносят.

Среди депутатов были те, кто просто предложил мусор сжигать и закапывать. Но Виктор Бабурин напомнил, что такие способы лишь загрязняют экологию.

- Этим законом мы хотели бы обратить внимание, что ТКО – это ресурс.  Надо просто стимулировать бизнес, чтобы предприниматели шли и занимались переработкой твёрдых бытовых отходов, - подчеркнул он. -  Пластиковая бутылка, из которой мы пьём воду, может быть переработана 11 раз, а не закопана или сожжена. В то же время, привлекая бизнес, мы разгружаем государство, это может привести к снижению тарифов на вывоз ТКО. Мы первые в Российской Федерации, кто принимает областной закон в части господдержки этого вида бизнеса.

- Это не просто мусор, а целый бизнес! – сказал депутат Карп Диденко. - Он представляет ценность.

Предприниматели, которые решат заняться переработкой отходов, получат поддержку в виде средств из областного бюджета, налоговые льготы и ряд других преференций.

В итоге закон был принят, его реализацию законотворцы взяли под контроль.

Кроме того, многодетные семьи получили дополнительную социальную выплату по частичному погашению ипотечного кредита в случае его рефинансирования.

Соответствующие поправки приняты в региональный закон «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки».

По инициативе губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА, дополнительную социальную поддержку получили и члены спортивных сборных команд Калужской области по олимпийским, параолимпийским и сурдлимпийским видам спорта, завоевавшим с 1 января 2019 года звания чемпионов мира.  Размер ежемесячной выплаты составит 14 920 рублей.

Дополнительные выплаты предусматриваются тренерам, которые готовят спортсменов. Кроме того, тренеры, не менее двух лет участвовавшие в подготовке спортсменов, достигших высоких результатов, получат денежные выплаты – 50% от затрат на подготовку спортсменов высокого класса.

Депутаты обратились к жителям области с призывом принять участие в акции «Посади свое дерево Победы!» С такой инициативой выступила фракция «Единая Россия».

- Отдавая дань памяти героям и жертвам Великой Отечественной войны, мы, депутаты Законодательного Собрания Калужской области, обращаемся к каждому жителю Калужской области с призывом в преддверии памятной даты провести в сентябре 2019 года на всей территории Калужской области нашу совместную областную патриотическую акцию «Посади свое дерево Победы!», - призвали депутаты. 

Акция включает в себя закладку аллей и скверов в память о павших воинах, обновление мемориальных лесов, парков и скверов, высадку деревьев с именными табличками в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Их решили сажать в местах боёв, около домов, где жили ветераны, учебных заведений, где они учились, близ воинских захоронений.

- Мы неуклонно приближаемся к знаменательной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый человек осознаёт величие этого праздника. Ветераны уходят, но память должна остаться, - подчеркнул Виктор Бабурин.


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Тэги: общество законодательное собрание
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