Пожилая женщина ищет пропавшего сына

Раиса Семёновна Беляева из Людиново ищет сына - Малахова Игоря Васильевича, 1966 года рождения.

Последнее, что она помнит – он жил на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Как рассказывает Раиса Семёновна, после болезни она попала в Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов и связь с сыном потеряла.

Всех, кто-то знает, как можно связаться с Игорем Малаховым, просят обратиться в Новослободский дом-интернат по телефону: 8-48447-9-33-95.

Фото: Светлана ТАРАСОВА.