Пожилая женщина ищет пропавшего сына

Раиса Семёновна Беляева из Людиново ищет сына - Малахова Игоря Васильевича, 1966 года рождения.
Последнее, что она помнит – он жил на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Как рассказывает Раиса Семёновна, после болезни она попала в Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов и связь с сыном потеряла.
Всех, кто-то знает, как можно связаться с Игорем Малаховым, просят обратиться в Новослободский дом-интернат по телефону: 8-48447-9-33-95.
Фото: Светлана ТАРАСОВА.
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