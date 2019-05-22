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Ребёнок с ВИЧ родился у матери, которая скрывала свою болезнь

22.05.2019 16:00 0 104 Елена Французова
Ребёнок с ВИЧ родился у матери, которая скрывала свою болезнь

В среду, 22 мая, прошло заседание координационного совета при правительстве Калужской области области по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

В 2018 году в регионе выявлено 267 новых случаев ВИЧ–инфекции. Высокий уровень инфицирования (0,5% населения и более) – в Обнинске и Жуковском районе. Также повышенные уровни отмечаются в Думиничском, Боровском, Ульяновском и Малоярославецком районах.

В прошлом году диспансеризацию прошли 1818 ВИЧ-инфицированных, 54,8% из них получали антиретровирусную терапию.

- Существуют проблемы в привлечении к диспансеризации и лечению социально неадаптированных инфицированных лиц, ВИЧ-диссидентов, а также лиц, временно проживающих в других регионах России, найти которых не представляется возможным, - сообщает пресс-служба областного правительства.

В прошлом году зарегистрирован один ВИЧ-инфицированный ребенок. Заражение произошло из-за того, что мать скрыла свой ВИЧ-статус.

На совещании сообщили, что уровень информированности населения о данном заболевании составляет 88%. В 90% школ в кабинетах биологии, ОБЖ и ЗОЖ размещена наглядная информация о ВИЧ-инфекции.

Чиновники заявляют, что 88% населения области информировано о ВИЧ. А что вы знаете про эту болезнь?

 Голосование заканчивается 25/06/2019


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество здравоохранение
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