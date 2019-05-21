Обзор недели: состязания «настоящих полковников»

21.05.2019 21:30 333

В среду, 22 мая, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике экс-мэр Калуги Виталий Черников делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Начнём с новостей российского большого бизнеса. Наблюдательные старожилы должны помнить о закулисном противостоянии МВД и КГБ конца 80-х. Тогда оно было жёстким, брутальным. Теперь — цивилизованное финансовое соперничество, спортивное состязание, скорее, а не война. Главное достижение прошлой недели: побит рекорд полковника МВД Захарченко. У того при обысках обнаружили 8,5 млрд. рублей налички. И вот его превзошёл руководитель одного из отделов управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин — у него изъято порядка 12 млрд. Как подозревает следствие, эти деньги получены от руководителей банков в обмен на покровительство. Уже есть предложение измерять бюджет страны в «полковниках». Для простоты и наглядности. Пять «полковников» покрыли бы годовые расходы бюджета Калужской области, например.

Руководители подразделений Роскосмоса тут, возможно, не конкуренты, но тоже стараются как умеют. Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в этой госкорпорации. Схема простая: сначала за границу переводятся деньги, а вслед за ними переезжают семья и сам её заботливый глава. Так, гендиректор НИИ космического приборостроения Юрий Яскин уехал в апреле в зарубежную командировку и не вернулся. Впрочем, прислал руководству Роскосмоса заявление об увольнении по собственному желанию, которое было сразу же удовлетворено.

В сюжете о екатеринбургском противостоянии появились такие детали, которые позволяют уже неголословно утверждать, что суть дела отнюдь не в конфликте верующих и неверующих. По документам собор в сквере будет строить ООО «Храм Святой Екатерины», которое принадлежит двум уральским миллиардерам. Собственно храм тут — лишь вишенка на торте. Местные власти сдали в аренду «новым Демидовым» огромный участок в центре города. Согласно градостроительным планам, на нём появится целый квартал: МФЦ высотой до 30 этажей с фитнес-центром, элитные жилые дома и т.п. Кроме того, вопрос стоит о выведении нескольких исторических зданий, мешающих застройке, из списка объектов культурного наследия.

Но довольно о небожителях. Немного статистики из дольнего мира. Две трети российских семей не имеют сбережений, следует из опроса «Левада-центра». Причина — низкий уровень доходов. С 2013 года они упали на 8,3% (по другим расчётам, на 10,9%). С этими цифрами перекликаются данные Росстата: в 2018 году доля денежных доходов россиян, направленных на сбережения, составила лишь 3,7%. Это самый низкий показатель за 20 лет. Хуже было только в год дефолта — в 1998-м (2,5%). Основная часть заработка среднего жителя России тратится на текущее потребление (еда, одежда, транспорт) и обязательные платежи. По итогам прошлого года «коммуналка» в России выросла до исторического максимума. У нас, «неполковников», — свои рекорды.

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе политологу, экс-мэру Калуги Виталию ЧЕРНИКОВУ. — События в Екатеринбурге, связанные с попыткой строительства православного храма в сквере у Свердловского театра драмы. Приятно удивила стойкость горожан. Очень не понравилось, как споро после вмешательства Президента России и светские, и церковные чиновники поменяли своё мнение на 180 градусов. В начале протестов — жёсткий отказ реагировать на требования митингующих. Через несколько часов после слов Путина — задний ход, четыре других варианта участков, демонтаж забора и т.п. Молодцы екатеринбуржцы! Напомнили губернатору области и мэру города, что в городе живут люди.

— Речь нового президента Украины Владимира Зеленского. Можно долго ёрничать по поводу юмориста, ставшего президентом. Но это всё же лучше президента, превращающегося в шута. Две фразы, которые заставили меня по-иному взглянуть на этого украинского политика нового поколения: «Вместо портретов президента повесьте в кабинетах фото своих детей. Смотрите им в глаза, когда принимаете решения», «Ради мира в Донбассе я готов отказаться от должности президента».

— Калужский филиал МГТУ им. Н.Э.& Баумана получит собственный кампус на Правом берегу. Деньги (5,5 млрд. рублей) выделило Правительство РФ. Событие замечательное, но его несколько омрачает то, что практически напротив участка для кампуса этой зимой появилась настоящая свалка. Городские власти свозили туда снег с улиц города, и теперь весь прятавшийся в снегу мусор толстым слоем укрыл десятки гектаров бывшего поля. Мало того, что ветер и птицы разносят этот мусор на окружающие участки, так он ещё и воздух совсем не озонирует.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

23 мая. 105 лет назад в селе Чертень Мосальского уезда родился Константин Давидович Бушуев (23(10).05.1914–26.10.1978), будущий учёный в области ракетостроения. Закончил Мосальскую среднюю школу № 1 (1930), Песоченский индустриальный техникум (1933), Московский авиационный институт (1941). Лауреат Ленинской премии (1960), Государственной премии СССР (1950, 1976), Герой Социалистического Труда (1957). Осуществлял научное и техническое руководство со стороны СССР совместным полётом пилотируемых кораблей «Союз» и «Аполлон».



105 лет назад в селе Чертень Мосальского уезда родился Константин Давидович Бушуев (23(10).05.1914–26.10.1978), будущий учёный в области ракетостроения. Закончил Мосальскую среднюю школу № 1 (1930), Песоченский индустриальный техникум (1933), Московский авиационный институт (1941). Лауреат Ленинской премии (1960), Государственной премии СССР (1950, 1976), Герой Социалистического Труда (1957). Осуществлял научное и техническое руководство со стороны СССР совместным полётом пилотируемых кораблей «Союз» и «Аполлон». 27 мая. 215 лет назад (1804) в Калужской губернии был учреждён Лесной институт на основании высочайше утверждённого доклада министра финансов. Располагался он в 18 верстах от Козельска, при засеках. Директор и основатель института — Каспер Богданов Вильфинг, коллежский советник, учитель немецкого языка. 3 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь 210-летия основания Козельского лесного института. Это событие произошло на территории Козельского лесничества, где стояло двухэтажное деревянное здание учебного корпуса Императорского лесного форстинститута (1804 г.).

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!