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25 лет калужскому парламентаризму

20.05.2019 15:16 0 338 Даниил Марченко
25 лет калужскому парламентаризму

Торжественное мероприятие состоялось 17 мая в конференц-зале Законодательного собрания. Его открыл председатель областного парламента Виктор Бабурин, который напомнил о том, что калужские законодатели не прерывали свою деятельность даже в наиболее критические моменты российской истории. Первые выборы в областной парламент состоялись 27 марта 1994 года. В результате все полномочия раннее действующего Совета областных депутатов перешли к Законодательному Собранию. А первое заседание регионального парламента прошло 14 апреля 1994 года.

Далее на сцену вышел губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. В своем выступлении он вспомнил слова британского премьер-министра Уильяма Гладстона, обращенные к членам парламента: «Ваше дело не управлять страной, но требовать отчета у тех, кто ей управляет». Также он озвучил цифры, отражающие деятельность Заксобрание за прошедшие 25 лет – за это время местными депутатами было принято около 2,5 тыс. законов и порядка 6,5 тыс. постановлений. Эти нормативы стали прочной основой для развития региона. Также губернатор напомнил, что в Калужской области было разработано первое инвестиционное законодательство, одними из первых в стране здесь началось реформирование местного самоуправления. Анатолий Артамонов также отметил, что за 25 лет произошло профессиональное становление депутатского корпуса и аппарата областного парламента. Губернатор подчеркнул, что ещё многое предстоит осуществить: «На ближайшие годы нашим приоритетом станут цели, обозначенные указами Президента страны и детализированные в национальных проектах.

Общая задача - шаг за шагом повышать уровень жизни в регионе. Законодательное собрание должно стать одним из экспертных центров по подготовке предложений в части укрепления экономики и социальной сферы». А в завершении своего выступления губернатор принял участие во вручении областных наград – медалей «75 лет Калужской области».

Кроме того, калужских депутатов поздравили представители федерального центра – член Алексей Александров и главный федеральный инспектор по Калужской области Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игорь Князев. Были зачитаны поздравления от полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

А завершилось чествование торжественным исполнением гимна Калужской области.


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Автор
Даниил Марченко 
Тэги: законодательное собрание
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