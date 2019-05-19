Какие растения нужно посадить вместе

Максимально эффективно можно использовать землю, создавая сложные смешанные грядки. При этом следует помнить, что есть растения, которые несовместимы — угнетают друг друга, а есть те, которые не только комфортно соседствуют, но и помогают справиться с вредителями или болезнями.

Так, настоящий враг капусты — белокрылка. Это маленькое насекомое способно нанести большой вред растению. Как известно, отпугнуть её способен белый цвет. Поэтому дачники развешивают между грядками с капустой белую яичную скорлупу или баночки из-под йогуртов. А можно засадить грядки с капустой белым клевером. Цветки отпугнут вредителя, густая листва клевера выступит в качестве мульчи, сохраняя влагу и не давая прорасти сорнякам.

Многие огородники советуют сажать вместе кукурузу, горох или фасоль, тыкву. Основной культурой в этом случае должна выступить кукуруза, уже к ней подсаживают горох (фасоль) и тыкву. Но при этом нужно помнить, что и кукуруза, и тыква требовательны к плодородию почвы.

Разлапистые листья тыквы не дадут расти сорнякам, сохранят влагу, а ствол кукурузы станет опорой для гороха. В свою очередь бобовые насытят почву азотом.

Картофель растёт среди бобов.

Ещё одно удачное сочетание — лук и морковь. Лук отпугивает морковную муху, а морковь — луковых вредителей. При этом вместе с морковью не советуют сажать укроп, петрушку, пастернак и сельдерей, так как они также поражаются морковной мухой.

Замечено также, что ряд вредителей — морковная муха, колорадский жук, капустная белянка — не переносят запаха бархатцев. Цветы можно сажать рядом с грядками для защиты многих растений. А ещё бархатцы помогают в борьбе с сорняками — пыреем и хвощом.

Чтобы спасти лилии от нашествия мышей, рядом с ними сажают рябчики или нарциссы, запах которых отпугивает грызунов.

Можно высаживать вместе растения, которым требуется одинаковая агротехника: перец и баклажаны, помидоры и базилик. Считается, что не стоит сажать в одной теплице томаты и огурцы, так как помидорам требуется сухая почва и регулярное проветривание, а огурцам — обильный полив, который на томатах может вызвать фитофтороз. Однако калужские дачники умудряются выращивать их в одной теплице, ставя между растениями перегородку.

Эта статья была опубликована в №20 газеты «Калужский перекрёсток» от 15.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.