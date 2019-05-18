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Калужские археологи перевернули представление о вятичах

18.05.2019 21:35 0 697 Татьяна Светлова, Фото автора.
Калужские археологи перевернули представление о вятичах

Археологические раскопки на территории нашей области ведутся с конца XIX в. Предметы, которые находят археологи, позволяют полностью перевернуть представление о наших предках вятичах. Начиная с летописца Нестора историки считали, что вятичи — отсталое, дикое племя. Но в середине прошлого века Татьяна Никольская, работая на городище Серенск (Мещовский район), доказала, что вятичи были образованными, высококультурными, свободолюбивыми людьми. Хотя  язычество у них сохранялось очень долго. В курганах Кировского и Людиновского районов найдены многочисленные привески-амулеты ХI–ХIII веков заклинательно-магического содержания. А в Серенске, в слое ХII–ХIII веков — литейная форма для изготовления дорогого серебряного браслета-наруча. Из чего археологи сделали вывод, что язычество было распространено даже среди вятичской знати.

  — Серенск — один из интереснейших объектов, — ­говорит куратор выставки, кандидат исторических наук, археолог Игорь БОЛДИН. — С ним связывают равноапостольский подвиг Кукши. Киево-Печерский монах пришёл к вятичам проповедовать веру Христову и принял мученическую смерть. Есть предположение, что произошло это в Серенске, так как между ним и Киевом были хорошо налажены торговые связи. До 60-х годов ХХ века все исследователи были убеждены, что вятичи — отсталое племя, жившее в глухих лесах, что во время игрищ умыкали девиц, имели по две-три жены… Но начинаются работы на Серенском городище. Находки, сделанные там, по своей значимости сопоставимы с находками в Киеве, старой Рязани… В частности — литейные формочки. Дело в том, что это высокотехнологичное производство. Были формы, которые позволяли отливать ­полые изделия, найдены и мастерские. В результате исследований Татьяны Никольской вятичей признали высокоразвитыми племенами.

Украшения, обнаруженные при раскопках Серенска.

Загадочное место

Много раскопок велось и в урочище «Чёртово городище». Первые следы пребывания здесь человека относятся к каменному веку. В III–V веках н. э. эти места населяли восточные балты. Но больше всего находок — периода IХ–ХI веков, времени, когда славянские племена осваивали верховье Оки. Интересно, что учёные обнаружили и финно-угорские предметы, и изделия степного, кочевнического племени. Это значит, что первые славяне, появившиеся здесь в конце I тысячелетия н. э., осваивали не пустующую, а уже заселённую территорию. И ещё  верхнеокские вятичи платили дань хазарам.

Городище подвергалось нападениям, это может быть связано с походами киевских князей на восточные племена. Из летописей известно, что вятичи обитали в глухих лесах и дольше других племён сохраняли независимость от Киева.

Назначение Чёртова городища до сих пор непонятно. Оно расположено вдали от рек и не могло выполнять торговых функций. На холме практически нет почвы, а значит, это не сельскохозяйственное поселение: нет места для пастбища, и никаких следов построек тоже не обнаружено. Историки предположили, что Чёртово городище могло быть крупным культовым центром, но нельзя исключать, что его использовали и в качестве убежища.

— Чёртово городище — это период язычества, дохристианская эпоха, — поясняет Игорь Болдин. — И одна из ярких здешних находок — предположительно культовый камень. Об этом говорит наличие угля — значит, здесь разводили костры  — и чашевидное углубление, возможно, связанное с проведением каких–то обрядов. Это первый этап славянизации нашей территории. Чёртово городище погибает в процессе второй волны этого явления.

Башня с подземным ходом

На выставке есть предметы, относящиеся к периоду Великого стояния на Угре. В ХIV–ХV вв. Угра разграничивала земли Московского и Литовского княжеств. Хан Большой Орды Ахмат идёт к границам Московского княжества. В летописях описывается его маршрут и упоминается Любутск. Он стоял на правом берегу Оки, неподалёку от Алексина, на восточной окраине литовских владений, и в ХIV–ХV веках был крупнейшим, мощно укреплённым городом. Сюда с разведывательной целью был послан авангард ордынской армии. При раскопках в Любутстке найдены серебряные монеты московской чеканки, золотоордынские дирхемы, пражские гроши, монеты удельных князей, изделия из янтаря, посуда из Золотой Орды и Византии, украшения из драгоценных металлов. То, что город был стратегически важен, говорят обнаруженные наконечники стрел, каменные ядра, фрагменты кольчуг и доспехов.

Предметы, найденные в Воротынске. Среди них — шашки и игральные кубики.

Хорошо был укреплён и Воротынск. Здесь должна была состояться встреча войск Ахмата и его союзника литовского короля Казимира IV.

И, конечно, большие работы велись в Опакове (Юхновский район), близ которого ордынцы предприняли последнюю попытку переправиться на левый, «московский» берег. Археологи раскопали остатки каменной оборонительной башни  — донжона. Она стояла на самом труднодоступном участке городища и скрывала подземный ход к Угре.

— В 1480 году Ахмат идёт наказать Ивана III и хочет повторить то, что сделал Батый, — рассказывает Игорь Болдин. — Происходит Великое стояние на Угре, 4-дневное сражение и последняя попытка переправиться на левый берег. Эти  места исследуют археологи. На Любутском городище было вскрыто 1000 кв. м. И мы можем сказать, что жили там православные, русские. Политически город подчинялся Литве и занимал ярую антимосковскую позицию.

Что касается Воротынска, интересной находкой стали два игральных кубика. Один — из кости, великолепно выточенный, а рядом — его подобие, без отверстия, сделанное из известняка. Их  нашли в одном месте, и у нас появилось предположение, что дети играли и в какой-то момент потеряли один кубик, стали вытачивать такой же из известняка. Но, скорее всего, потерянный кубик нашёлся, потому что известковый не доделали. А потом опять всё потеряли, и нашли уже мы. Вообще, наши предки любили играть. В Любутске и Воротынске найдены шахматы, шашки, детские игрушки.

Опаково известно тем, что на этой территории начинался знаменитый польский род Сапеги. Здесь нас попросили посмотреть один объект, якобы погреб. Сначала подумали: «Да чего мы будем с погребом ковыряться!» Но когда сделали расчистку по стене, выяснилось, что толщина стен — 2,5 м. Сразу стало понятно, что имеем дело не с погребом. Выяснилось, что это основание башни ХV века литовского происхождения. Кирпич, из которого она сделана, производился в Литве.

О том, что археологи нашли в Калуге, читайте в следующем номере «Калужского перекрёстка».

Эта статья была опубликована в №19 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото автора.
Тэги: общество игорь болдин
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