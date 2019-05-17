Солнечные ванны для рассады - огородники раскрыли свои секреты

Последний месяц весны — один из самых важных в жизни садоводов и огородников, каждый день на счету. От того, как они потрудятся, во многом зависит конечный результат. Именно сейчас заканчивается высадка рассады на участок.
На закалку становись!
Пересадка растений — всегда стресс. Задача дачника-любителя — сделать этот процесс менее болезненным.
— Перцы, огурцы, баклажаны, помидоры надо обязательно закаливать, — советует садовод Максим БУБИЧ.
Для этого растения за несколько недель до пересадки на основное место выносят на балкон, постепенно приучая к свежему воздуху. Если этого не сделать, при высадке на участок из-за резкого перепада температур они могут погибнуть.
Облака в помощь
Максим Бубич отмечает, что для растений важны и солнечные ванны.
— Рассаду надо периодически выставлять на солнце. Иначе получится как с отдыхающим на море, который выскочил на пляж и сразу же весь обогрел. Молодые растения тоже могут получить ожоги. Не привыкшую к открытым солнечным лучам рассаду надо притенять. Вообще, рассаду лучше высаживать в пасмурную погоду, чтобы растение адаптировалось к новому месту в более комфортных условиях.
Если же выдался солнечный день, посадку рассады лучше отложить на вторую половину дня, когда солнечные лучи не такие обжигающие.
Первый урожай огурцов Максим БУБИЧ собрал ещё в апреле. Секрет прост: хорошая рассада и отапливаемая телица.
Подкормка
— Все хотят кушать, и растения тоже. В первую очередь им нужны азотосодержащие препараты — настои травы, куряка, коровяка, что-то одно на выбор, — рассказывает Бубич. — Можно приобрести специализированные комплексные удобрения в магазинах. Но подкармливать растения надо с осторожностью, не переусердствовать, иначе все излишества останутся в плодах в виде нитратов. Пусть лучше растение чуть-чуть голодает, чем будет перекормлено.
Напомним, что известный сортоиспытатель Игорь Дуничев рекомендует аккуратно использовать азотосодержащие удобрения, иначе растения начнут «жировать» — активно набирать зелёную массу в ущерб плодоношению.
— Основная заправка почвы для томатов — перегной. Это хорошо перепревший навоз и суперфосфат. Можно применять и другие удобрения, те, которые долго разлагаются. Только что посаженным помидорам нужны фосфорные удобрения, — отмечает Дуничев. — Например, монофосфат калия, который содержит много фосфора, чтобы корневая система получила необходимое развитие. Азотные удобрения вносятся лишь после того, как на первой, а лучше второй кисти завязались плоды. Примерная схема подкормок: май — фосфорные удобрения; июнь — комплексные удобрения: 10 азота, 30 калия, 20 фосфора. Когда начинается массовое плодоношение (завяжутся плоды от 1-й до 4-й кисти), формируется огромный куст, которому нужны силы. На этом этапе вносится азот, но только в комплексе с другими удобрениями. Когда плоды созревают, азот уже не нужен. В стадии плодоношения необходим калий. Регулируя подачу калия, вы можете улучшить вкусовые качества плодов. Растения становятся более устойчивыми к заболеваниям. Калий создаёт иммунитет у растений. Его применение улучшает даже лёжкость плодов.
Не частите
Не стоит слишком сильно заглублять рассаду. Иначе у неё начнёт активно развиваться корневая система, на это уйдут все силы растений в ущерб надземной, листовой части.
Лунку перед высадкой рассады обильно поливают водой, затем вносят органоминеральные удобрения — ОМУ.
Рассаду высаживают на расстоянии 40–70 см друг от друга. Когда расстояние слишком маленькое, растения начинают соперничать друг с другом, слишком большое — долго набирают вегетативную массу.
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