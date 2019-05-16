Народное голосование началось: выбираем лучшие клиники Калуги.

16.05.2019 12:17 1027

В четверг, 16 мая, на нашем сайте стартует голосование в рамках проекта «Клиника года – 2019». Это традиционный проект газеты «Комсомольская правда – Калуга», в рамках которого калужане выбирают лучшие клиники в разных категориях.

Ежемесячно на страницах газеты «Комсомольская правда» в Калуге» мы рассказываем о медицинских центрах, талантливых врачах, которые в них трудятся, и современном оснащении наших клиник, а сегодня запускаем народное голосование. Приглашаем вас принять в нем участие.

Для этого достаточно выбрать ту клинику, которую считаете лучшей в каждой из номинаций. Итоги мы подведем 19 июня на страницах газеты «Комсомольская правда – Калуга» и сайта www.kp40.ru

Важно! Ход голосования регулярно отслеживается. Голоса, имеющие признаки «накруток», регулярно удаляются.

Лучшая клиника в номинации «Клиника современных методов диагностики и лечения» Клиника «ЗдоровьЯ» Медицинский центр «МЕДИКПРО» Калужский областной онкологический диспансер Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского (РЖД) Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер Клиника «Комфорт» Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко Голосование заканчивается 10/06/2019

Лучшая клиника в номинации «Передовые методы диагностики и лечения в онкологии» Клиника «ЗдоровьЯ» Медицинский центр «МЕДИКПРО» Калужский областной онкологический диспансер Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского (РЖД) Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер Клиника «Комфорт» Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко (Голосов: 0 / 0%) Голосование заканчивается 10/06/2019

Лучшая клиника в номинации «Клиника инновационных технологий» Клиника «ЗдоровьЯ» Медицинский центр «МЕДИКПРО» Калужский областной онкологический диспансер Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского (РЖД) Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер Клиника «Комфорт» Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко Голосование заканчивается 10/06/2019

Лучший специализированный центр диагностики и лечения Клиника «ЗдоровьЯ» Медицинский центр «МЕДИКПРО» Калужский областной онкологический диспансер Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского (РЖД) Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер Клиника «Комфорт» Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко Голосование заканчивается 10/06/2019

Лучшая многопрофильная клиника Клиника «ЗдоровьЯ» Медицинский центр «МЕДИКПРО» Калужский областной онкологический диспансер Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского (РЖД) Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер Клиника «Комфорт» Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко Голосование заканчивается 10/06/2019

Лучшая клиника в номинации «Здоровье нации» Клиника «ЗдоровьЯ» Медицинский центр «МЕДИКПРО» Калужский областной онкологический диспансер Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского (РЖД) Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер Клиника «Комфорт» Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко Голосование заканчивается 10/06/2019