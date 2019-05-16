Народное голосование началось: выбираем лучшие клиники Калуги.

В четверг, 16 мая, на нашем сайте стартует голосование в рамках проекта «Клиника года – 2019». Это традиционный проект газеты «Комсомольская правда – Калуга», в рамках которого калужане выбирают лучшие клиники в разных категориях.
Ежемесячно на страницах газеты «Комсомольская правда» в Калуге» мы рассказываем о медицинских центрах, талантливых врачах, которые в них трудятся, и современном оснащении наших клиник, а сегодня запускаем народное голосование. Приглашаем вас принять в нем участие.
Для этого достаточно выбрать ту клинику, которую считаете лучшей в каждой из номинаций. Итоги мы подведем 19 июня на страницах газеты «Комсомольская правда – Калуга» и сайта www.kp40.ru
Важно! Ход голосования регулярно отслеживается. Голоса, имеющие признаки «накруток», регулярно удаляются.
Лучшая клиника в номинации «Клиника современных методов диагностики и лечения»
Лучшая клиника в номинации «Передовые методы диагностики и лечения в онкологии»
Лучшая клиника в номинации «Клиника инновационных технологий»
Лучший специализированный центр диагностики и лечения
Лучшая многопрофильная клиника
Лучшая клиника в номинации «Здоровье нации»
Лучшая клиника для детей и взрослых
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