Роковая ошибка: погибшего солдата искали более 70 лет

4 мая. Калуга. Мемориальное воинское кладбище. С гвоздиками в руках идут трое — женщина и две девочки.

— Наконец-­то мы его нашли, — едва сдерживая слёзы, говорит Юлия ДЁМИНА.

Позади — три дня дороги. Добирались на поезде, электричке, на автобусе, чтобы поклониться своему деду и прадеду, который с 1943 года числится пропавшим без вести.

Бесплодные поиски

— Когда началась вой­на, моему дедушке Алексею было всего 5 лет, его брату Василию — 17. Незадолго до этого Василий уехал с родственниками на заработки в далёкую Сталинскую (ныне Донецкая) область. А затем, приписав себе год, ушёл на фронт. Практически сразу же деревня Борщёвка Орловской области, где жил мой дедушка, оказалось в оккупации. Люди еле выжили. Конечно, никаких весточек от старшего брата не было. Дедушка Алексей очень рано пошёл работать, потому что ни отец, ни старший брат не вернулись с вой­ны. Всю свою жизнь он искал старшего брата Василия Быбочкина. Куда только мог, писал запросы, хотел хоть что-­ то узнать о его судьбе, но отовсюду приходил один ответ: «Пропал без вести». После смерти дедушки поисками вплотную занялась я.

Юлия изучала открытые источники в Интернете, списывалась с поисковиками. Но на след Василия так и не удавалось выйти.

Разница в одной букве

— В документах в Интернете указано, что его призывали из Чайкинского РВК. Я сделала запрос в Украинский центральный архив. Мне ответили, что такого военкомата в Сталинской области не было. По дедушкиным воспоминаниям удалось установить, что работал Василий на шахте в Макеевке. В Макеевском военкомате я обнаружила в списках В. И. Бабочкина. Он там такой один. Совпал и возраст, если учесть, что Василий приписал себе год, и инициалы, и сведения о родителях: мать Е.С. из Борщёвки. И у нашего Василия мама — Ефросинья Стефановна из Борщёвки. Разница только в одной букве в фамилии.

Умер от ран

— Василия Бабочкина, видимо, отправили защищать подступы к Москве. С ранением плеча и обморожением обеих стоп он попал в госпиталь в 1942 году, а 14 мая 1942 года умер от ран. Похоронен на Пятницком кладбище в Калуге. Орловская область совсем рядом. Если бы дедушка и прабабушка знали, они обязательно приехали бы на могилу брата и сына.

Юля говорит, что опечатки и ошибки в рукописных документах военных лет не редкость.

Василий БЫБОЧКИН ушёл на фронт в 17 лет, приписав себе год.

— Сколько я их за время поисков пересмотрела!.. Наткнулась и на документы из немецких лагерей. Карточки велись на немецком языке, фамилии записывали на слух: как поняли, так и записали. А потом уже наши, изучая документы, переводили эти фамилии, тоже как поняли. Пока просматривала карточки, меня резанула фамилия одного погибшего в лагере — Валинкин. Указано, что он из Иванова, что у него жена Елена Т. А на самом деле он Волынкин и его жена — Елена Тихоновна. Боец этот — в списках пропавших без вести. Я передала информацию в «Архивный батальон».

Бабочкин, конечно, более звучная фамилия. Я не сомневаюсь, что мы нашли нашего Василия.

Как только Юлии удалось выяснить судьбу брата своего дедушки, она стала планировать поездку в Калугу. Сразу же решила, что должна сделать это перед 9 Мая. Но билетов на поезд не оказалось, самолёты летают в неудобные для семьи дни.

— Мы не расстроились, взяли билет до Москвы, заодно навестили дедушкиных родственников. Рассказали им, как искали Василия. Теперь и они всей семьёй хотят съездить в Калугу.

Юля поставила перед собой задачу исправить ошибку в фамилии, выбитой в стене на мемориальном кладбище. Сейчас собирает для этого документы.

— Он мой дедушка, хотя дедушкой Василия и не назовёшь. Пока мне не удалось установить, было ли ему на момент смерти 18 лет. Свидетельства о рождении у нас нет. Буду делать запросы.

Поиски Юлии на этом не заканчиваются. Теперь она хочет найти место захоронения своего прадеда — отца Алексея и Василия Быбочкиных. Для этого ей пришлось связаться с журналистом из ­Нидерландов, который ведёт поиски родственников советских солдат, захороненных в Голландии.

— Там похоронен Иван Бабочкин. Думала, может, тоже фамилию перепутали. Но год рождения не ­совпадает. Продолжим поиски. Для нашей семьи это очень важно и значимо. Это мой долг, — говорит Юлия.

Она ещё долго не уходит с кладбища, водит по нему своих дочерей, показывает им фотографию Василия.

Эта статья была опубликована в №19 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.