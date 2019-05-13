Калужские художницы попали в Книгу рекордов России

Калужские художницы Юлия Просецкая и Дарья Антонова попали в Книгу рекордов России. Вместе с коллегами они недавно создали самую большую картину-этюд, написанную маслом с натуры в России - 502х200 см. Необычный рекорд был установлен всего за час в рамках традиционного весеннего «Пленэра на Академичке» в Тверской области.

- Роли сразу сами между художниками распределили, кто что будет делать. Больше времени заняла подготовка, чем уже сам процесс исполнения, - рассказала Юлия в понедельник, 13 мая. - А впечатления самые приятные и радостные! У нас была цель - поставить рекорд, написав картину-этюд такого большого размера за час, и мы её выполнили! У нас замечательный коллектив, мы не сомневались в том, что у нас всё получится, несмотря на то, что во время подготовки были волнительные моменты.

Сейчас художники подумывают над тем, чтобы в следующем году побить свой собственный рекорд, написав картину в два раза больше.

Уважаемые читатели, а вы устанавливали какие-либо рекорды? Расскажите в комментариях!