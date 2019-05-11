Не покупайте «трупы»

Урожайность плодовых деревьев и кустарников зависит от ухода за растениями, выбора сорта и качества саженцев.

Осознанный выбор

Кажется, что может быть проще, чем покупка нужного растения? Ассортимент, представляемый на рынке, огромен, число продавцов не ограничено. Регулярно проводятся всевозможные ярмарки, при желании можно выбрать растения прямо в питомнике. Но, увы, около 70% садоводов-любителей покупают саженцы у дороги, у людей, которых они видят в первый и, скорее всего, в последний раз.

— На самом деле, покупка саженца — вопрос серьёзный, совершать её лучше в проверенных местах, — говорят сотрудники Управления Россельхознадзора по Калужской области. — Конечно, намного проще приобрести прямо по дороге на дачу: и хлопот меньше, и дорога до места посадки короче, а значит, больше шансов довезти саженцы целыми и невредимыми. Но не соблазняйтесь: ведь именно на обочине или на маленьком стихийном рынке под видом сортового кустика или деревца можно получить самый настоящий сорняк или корешок, которых большое количество в окрестных лугах и лесах.

Сортоиспытатель, опытный садовод Максим БУБИЧ отмечает, что калужанам нерадивые продавцы пытаются всучить некачественные, неадаптированные для нашей полосы, а порой и вовсе мёртвые растения. Да и с сортами могут обмануть.

— Чего только не приво­зят, чуть ли не банановые деревья. Я как-то заглянул на один такой стихийный рынок: стоит дед, на палочку опёрся, весь трясётся. И совсем юный продавец его заверяет, что колоновидная смородина «вологда» слаще мёда. Это же кислятина! Кругом обман.

Максим Михайлович советует перед покупкой саженца изучить «биографию» растения: сроки плодоношения, вкусовые качества, особенности ухода. Немаловажно обратить внимание и на состояние самого саженца. Если вам предлагают растение со спящими почками, значит, пытаются продать «труп».

— Мёртвый саженец видно по древесине — кора сморщенная, если её ковырнуть, обнажится зелёный с желтизной ил коричневый слой. Тут хоть его пои, хоть корми — уже ничего не поможет. На здоровом растении кора гладкая, аж блестит, если её ковырнуть, обнажится зелёный слой.

Саженцы с закрытой корневой системой, как цветы на окне. Их можно в любой удобный момент высадить на участок.

Молодо-зелено

Необходимо знать, что качественный посадочный материал обязательно должен быть сертифицирован и адаптирован к нашей климатической зоне. Покупатель вправе не только посмотреть документы, но и попросить сделать срез корня. Если он светлый, значит, растение не засохшее.

Играет роль рост и возраст растения. Многие дачники считают, что чем старше саженец, тем быстрее он пойдёт в рост, раньше вступит в плодоношение. Однако это не так. Чем моложе саженец, тем быстрее он сможет приспособиться к условиям участка, на котором будет высажен. Поэтому однолетнее и двулетнее растение приживается лучше, чем трехлетнее, и быстрее даёт прирост.

У яблони, например, трехлетние саженцы имеют внушительные корни, которые приходится основательно подрубать при выкапывании, после такой «экзекуции» деревце, конечно, приживается хуже.

С листьями или без

Саженцы с открытой корневой системой должны продавать без листвы, так как листья испаряют много влаги, и растениям грозит обезвоживание. Этого не произойдёт с саженцами с закрытой корневой системой, которые находятся в горшках. Такие саженцы от листвы не избавляют, но при покупке надо тщательно осмотреть, чтобы на ней не было болезней.

На саженцах должны быть живые почки. Некоторые, как «брянская красавица», уже готовы зацвести.

Максим Бубич отмечает, что саженцы с открытой корневой системой необходимо практически сразу же после покупки высадить на участок, тогда они лучше приживутся.

— Учёные установили, что за сутки у таких растений испаряется до 30% влаги через ствол, корни. Если при этом саженец с открытой корневой системой ещё и с листвой, то влага уходит мгновенно. Бывает, на ярмарке люди купят растение-«колокольню» с обрубленными, оголёнными корнями и довольные несут его домой. И не понимают, что оно уже мёртвое.

Что и когда посадить

Мнения специалистов разные, поэтому выбор должен сделать сам покупатель.

— Семечковые культуры — яблони и груши — можно сажать как осенью, так и весной.

— Вишни, сливы, алычу и облепиху предпочтительно посадить весной, так как культуры подвержены вымерзанию.

— Смородина и крыжовник весной просыпаются очень рано, почва в это время ещё не полностью оттаяла и не готова к посадке, а почки у этих культур уже набухли и вот-вот распустятся.

Одна из самых популярных груш «лада».

Поэтому эти ягодные кустарники лучше посадить осенью. А если вы всё-таки решили сделать это весной, то следует приобретать саженцы с закрытой корневой системой. Тогда посадку можно будет отложить до того момента, когда земля прогреется.

Плодовые и ягодные саженцы специалисты рекомендуют приобретать только с местной «пропиской».

Если саженец непривычно крупный, с большими разлапистыми ветками, скорее всего, он с юга.

Посадочный материал, привезённый к нам из более тёплых регионов, в лучшем случае проживёт совсем недолго, а в худшем — заразит остальные деревья всевозможными болезнями.

Эта статья была опубликована в №18 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.