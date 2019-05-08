Страницы «Бессмертного полка» газеты «Калужский перекрёсток» - выпуск №4

08.05.2019 21:30 359 Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Дорогие читатели! Уже совсем скоро мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. В преддверии этого праздника мы открываем страницы «Бессмертного полка» «Калужского перекрёстка». Присылайте нам фотографии и воспоминания о своих родных — тех, кто принимал участие в боевых действиях и трудился в тылу. И помните: праздник закончится, но наши страницы — нет. Мы будем публиковать фотографии, пока вы присылаете их нам.

Куда присылать фото и истории



Для писем: 248000, г. Калуга, ул. Комарова, 36. E-mail: bp@kp.kaluga.ru. Обязательно сделайте пометку на конверте или в электронном письме: «Бессмертный полк».

Забытые имена

Яков Георгиевич ЧУГУНОВ

Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших глядят…

Прислала Елена ХОЛОМЕЕВА.

Мой дедушка по папиной линии Яков Георгиевич Чугунов родился в 1918 году в деревне Колтёнки Бабынинского района. Тогда он входил в состав Тульской области. Ушёл на войну по первому призыву. И с тех пор семье о нём ничего не было известно. Как в воду канул. О том, что дед пропал без вести в 41-м, мы узнали лишь много лет спустя из справки о потерях, когда стал доступен ОБД «Мемориал». Только тогда я узнала, что мой дедушка, Яков Георгиевич, служил красноармейцем в 195-м АЗСП (армейский запасной стрелковый полк) в должности писаря. Фотографий тогда было мало, а что и были, во время войны потерялись. И хотя бы примерно где погиб дед, мы не знаем. Я писала в «Забытый полк». Там подсказали, где можно попробовать найти хоть какую-то информацию. Единственная фотография, которую я бережно храню, — это фото с пропуска. Больше о дедушке мы ничего не знаем.

Григорий Сергеевич КУЗНЕЦОВ

Мой прадедушка Григорий Сергеевич КУЗНЕЦОВ родился в деревне Ивашево Калужской области 10 октября 1923 года. После школы он пошёл учиться в Гидромелиоративный техникум. 1 марта 1942 года его призвали на войну, ему только исполнилось 18 лет. Красноармеец Кузнецов принимал участие в боях за Зайцеву гору. Впоследствии в составе 144-й воинской части дошёл до Восточной Пруссии. Прадедушка был вычислителем батареи топографической разведки. 1 декабря 1944 года он совершил личный боевой подвиг, за что его наградили медалью «За отвагу».

После того как закончилась война, прадедушку оставили в армии для прохождения действительной службы, и домой он вернулся только в 1947 году. Григорий Сергеевич всю жизнь трудился на заводе КЭМЗ в Калуге — слесарем–инструментальщиком самого высокого разряда и даже имел личное клеймо. Он выучил многих наставников, имел много учеников. Прадедушка умер в 1982 году, я его никогда не видела, но знаю о нём со слов мамы и бабушки и горжусь, что я его правнучка.

Прислала правнучка Вика СКОРЮКИНА, лицей № 48.

Мой прадед — Герой СССР

Мой прадедушка Михаил Фёдорович МУРАШКИН родился 23 ноября 1914 года в селе Ручьёво Алтайского края. Окончил семь классов и после школы работал на железной дороге в г. Термезе Сурхандарьинской области Узбекистана.

В 1942 году его призвали на службу в Красную армию. В 1943 году Михаил окончил танковое училище в городе Чирчик в Узбекистане. Воевал на танке Т-34. В боях два раза был тяжело ранен.

В конце 1944 года младший лейтенант Мурашкин командовал взводом 117-й танковой бригады 1-го Прибалтийского фронта. В октябре 1944 года в бою у посёлка Кельме (ныне город в Литве) он лично уничтожил несколько вражеских танков и артиллерийских орудий, был ранен, но продолжал сражаться.

Младший лейтенант Михаил Мурашкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», также награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и двумя орденами Красной Звезды, другими медалями.

После войны жил и работал сначала в Новосибирской области, затем — в Новосибирске. Умер 6 июля 1977 года, похоронен в Новосибирске.

Михаил Мурашкин — почётный гражданин г. Кельме в Литве, его именем названа улица и установлена мемориальная доска в селе Сокур, имя героя увековечено на Мемориале славы в г. Барнауле, а также на Аллее Героев у Монумента славы в Новосибирске.

Я не знала моего прадедушку, но очень горжусь, что он настоящий герой!

Прислала Мария Мелешко, 10 лет.

Михаил Максимович МОЛЧАНОВ

Я хочу рассказать о своём прадеде — Михаиле Максимовиче МОЛЧАНОВЕ.

Родился он 29 октября 1912 г. в селе Тычёвка Сухиничского района, где и проживал до своего призыва на военную службу в 1942 г. Участвовал в трёх военных кампаниях: советско-финской войне 1939–1940 гг., вооружённом конфликте между СССР и Японией на реке Халхин-Гол в 1939 г., в Великой Отечественной Войне. Прошёл их все и остался жив. Закончил службу в должности младшего сержанта в 1945 г.

Награждён медалью «За боевые заслуги» (26.01.1944 г.), орденом Красной Звезды (23.11.1944 г.).

Прожил долгую жизнь, умер в 1997 г. в Новокузнецкой области, где последние годы жил у своей дочери.

Прислал Андрей МОЛЧАНОВ.

Леонид Андреевич ТАРАСОВ

Мой прапрадед сержант Леонид Андреевич Тарасов был старшим поваром 4-го дивизиона 6-й тяжёлой миномётной бригады.

За время наступательных боёв от плацдарма р. Вислы до р. Одера честно и добросовестно относился к своим обязанностям, проявлял исключительную заботу о бойцам в тяжёлых полевых условиях, хорошо приготовленную пищу вовремя доставлял на передовые позиции бойцам, несмотря на сильный артиллерийский миномётный огонь противника.

В 1943 году его наградили медалью «За отвагу», а в мае 45-го — медалью «За боевые заслуги».

Умер Леонид Андреевич в 1973 году.

Прислал праправнук Хорошулин.