Страницы «Бессмертного полка» газеты «Калужский перекрёсток» - выпуск №4

Дорогие читатели! Уже совсем скоро мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. В преддверии этого праздника мы открываем страницы «Бессмертного полка» «Калужского перекрёстка». Присылайте нам фотографии и воспоминания о своих родных — тех, кто принимал участие в боевых действиях и трудился в тылу. И помните: праздник закончится, но наши страницы — нет. Мы будем публиковать фотографии, пока вы присылаете их нам.
Забытые имена
Яков Георгиевич ЧУГУНОВ
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…
Прислала Елена ХОЛОМЕЕВА.
Мой дедушка по папиной линии Яков Георгиевич Чугунов родился в 1918 году в деревне Колтёнки Бабынинского района. Тогда он входил в состав Тульской области. Ушёл на войну по первому призыву. И с тех пор семье о нём ничего не было известно. Как в воду канул. О том, что дед пропал без вести в 41-м, мы узнали лишь много лет спустя из справки о потерях, когда стал доступен ОБД «Мемориал». Только тогда я узнала, что мой дедушка, Яков Георгиевич, служил красноармейцем в 195-м АЗСП (армейский запасной стрелковый полк) в должности писаря. Фотографий тогда было мало, а что и были, во время войны потерялись. И хотя бы примерно где погиб дед, мы не знаем. Я писала в «Забытый полк». Там подсказали, где можно попробовать найти хоть какую-то информацию. Единственная фотография, которую я бережно храню, — это фото с пропуска. Больше о дедушке мы ничего не знаем.
Григорий Сергеевич КУЗНЕЦОВ
Мой прадедушка Григорий Сергеевич КУЗНЕЦОВ родился в деревне Ивашево Калужской области 10 октября 1923 года. После школы он пошёл учиться в Гидромелиоративный техникум. 1 марта 1942 года его призвали на войну, ему только исполнилось 18 лет. Красноармеец Кузнецов принимал участие в боях за Зайцеву гору. Впоследствии в составе 144-й воинской части дошёл до Восточной Пруссии. Прадедушка был вычислителем батареи топографической разведки. 1 декабря 1944 года он совершил личный боевой подвиг, за что его наградили медалью «За отвагу».
После того как закончилась война, прадедушку оставили в армии для прохождения действительной службы, и домой он вернулся только в 1947 году. Григорий Сергеевич всю жизнь трудился на заводе КЭМЗ в Калуге — слесарем–инструментальщиком самого высокого разряда и даже имел личное клеймо. Он выучил многих наставников, имел много учеников. Прадедушка умер в 1982 году, я его никогда не видела, но знаю о нём со слов мамы и бабушки и горжусь, что я его правнучка.
Прислала правнучка Вика СКОРЮКИНА, лицей № 48.
Мой прадед — Герой СССР
Мой прадедушка Михаил Фёдорович МУРАШКИН родился 23 ноября 1914 года в селе Ручьёво Алтайского края. Окончил семь классов и после школы работал на железной дороге в г. Термезе Сурхандарьинской области Узбекистана.
В 1942 году его призвали на службу в Красную армию. В 1943 году Михаил окончил танковое училище в городе Чирчик в Узбекистане. Воевал на танке Т-34. В боях два раза был тяжело ранен.
В конце 1944 года младший лейтенант Мурашкин командовал взводом 117-й танковой бригады 1-го Прибалтийского фронта. В октябре 1944 года в бою у посёлка Кельме (ныне город в Литве) он лично уничтожил несколько вражеских танков и артиллерийских орудий, был ранен, но продолжал сражаться.
Младший лейтенант Михаил Мурашкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», также награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и двумя орденами Красной Звезды, другими медалями.
После войны жил и работал сначала в Новосибирской области, затем — в Новосибирске. Умер 6 июля 1977 года, похоронен в Новосибирске.
Михаил Мурашкин — почётный гражданин г. Кельме в Литве, его именем названа улица и установлена мемориальная доска в селе Сокур, имя героя увековечено на Мемориале славы в г. Барнауле, а также на Аллее Героев у Монумента славы в Новосибирске.
Я не знала моего прадедушку, но очень горжусь, что он настоящий герой!
Прислала Мария Мелешко, 10 лет.
Михаил Максимович МОЛЧАНОВ
Я хочу рассказать о своём прадеде — Михаиле Максимовиче МОЛЧАНОВЕ.
Родился он 29 октября 1912 г. в селе Тычёвка Сухиничского района, где и проживал до своего призыва на военную службу в 1942 г. Участвовал в трёх военных кампаниях: советско-финской войне 1939–1940 гг., вооружённом конфликте между СССР и Японией на реке Халхин-Гол в 1939 г., в Великой Отечественной Войне. Прошёл их все и остался жив. Закончил службу в должности младшего сержанта в 1945 г.
Награждён медалью «За боевые заслуги» (26.01.1944 г.), орденом Красной Звезды (23.11.1944 г.).
Прожил долгую жизнь, умер в 1997 г. в Новокузнецкой области, где последние годы жил у своей дочери.
Прислал Андрей МОЛЧАНОВ.
Леонид Андреевич ТАРАСОВ
Мой прапрадед сержант Леонид Андреевич Тарасов был старшим поваром 4-го дивизиона 6-й тяжёлой миномётной бригады.
За время наступательных боёв от плацдарма р. Вислы до р. Одера честно и добросовестно относился к своим обязанностям, проявлял исключительную заботу о бойцам в тяжёлых полевых условиях, хорошо приготовленную пищу вовремя доставлял на передовые позиции бойцам, несмотря на сильный артиллерийский миномётный огонь противника.
В 1943 году его наградили медалью «За отвагу», а в мае 45-го — медалью «За боевые заслуги».
Умер Леонид Андреевич в 1973 году.
Прислал праправнук Хорошулин.
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