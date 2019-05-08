Калуге подарят памятник солдату Великой Отечественной войны

Российское военно-историческое общество заявило о готовности подарить Калуге памятник солдату Великой Отечественной войны, об этом «ВКонтакте» сообщает группа «Правобережье Калуги». Как будет выглядеть монумент, пока не известно.
Депутатская группа Правого берега считает, что нужно найти для него место именно в их микрорайоне.
- Этому способствует и героические события, связанные с 50-й армией, и наименования улиц в нашем микрорайоне в честь героев войны, - считают депутаты.
Жителям Правого берега предложили выбрать место для его установки.
- Приветствуются места, имеющие легенду или важную историю, связанную с событиями ВОВ, - сообщают «ВКонтакте».
Напомним, что ранее Российское военно-историческое общество выступило инициатором установки в Калуге памятника Ивану III. Ради этого пришлось даже подвинуть Ленина.
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