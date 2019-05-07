Обзор недели: разгон облаков и зачистка нэпманов

07.05.2019 21:30 473 Фото: пресс-служба Кремля.

В среду, 8 мая, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике главный редактор журнала «Золотой квадрат» Лилия Булаевская делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Первомайские выходные не задались: в аэропорту «Шереметьево» в результате жёсткой посадки сгорел пассажирский самолёт «Москва – Мурманск». Взлетевший было, но вынужденный сразу приземлиться. По данным СК, погиб 41 человек. Молния, техническая неисправность, ошибка пилотов — версии, которые рассматривает следствие. Будет ли оно беспристрастным — это у нас всегда вопрос, слишком много важных интересантов в любой подобной истории. А пока, чтобы не портить гражданам предпобедное настроение, безусловно зависимые СМИ отрабатывают тему героизации экипажа. Условно независимые с неизменной установкой настроение портить подают случившееся в привычном ключе: «Всё пропало, мы все умрём». Лучше бы, конечно, помолчать, но нельзя: работа такая.

А прямо перед праздниками Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента Интернета. Закон вступит в силу 1 ноября 2019 года. Будем освобождаться от мировой сети и опутывать себя собственной — Рунетом. Если получится, конечно. На этом фоне находящиеся на содержании государства Росстат и ВЦИОМ публикуют данные опросов россиян — и они явно не в пользу Рунета. И как тут поймёшь, откуда именно тот или иной ветер дует. Это каким же продвинутым метеорологом надо быть.

Добровольная изоляция в виртуале дополняется невольной в реале. «Кремлёвские уста» Дмитрий Песков заявил, что Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Действительно, зачем они нам? Первый принципиально важный для нас партнёр — Ким Чен Ын — гостил у нас совсем недавно. Второй — Николас Мадуро — сейчас сильно занят. Отпразднуем и без гостей.

По подсчётам беспокойных людей, на празднование Дня Победы будет потрачено приблизительно 470 млн. рублей. Таков результат анализа данных, размещённых на сайте госзакупок. Один только разгон облаков чего стоит! Но это в государстве «Москва». В государстве «Остальная Россия» такие деньги, понятно, и не водятся.

Наконец, новость, порадовавшая раздражённых пролетариев и вызвавшая панику у тревожных нэпманов. Магазины, салоны и прочий мелкий бизнес, размещённый в жилых домах, собираются, похоже, прикрыть. Да здравствует государственно-олигархический капитал! Это следует (пока только косвенно) из свежих президентских поручений, опубликованных на сайте Кремля. Цитирую таинственную фразу: «Представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление ограничений на размещение в многоквартирных домах объектов, связанных с торговлей и оказанием услуг, мешающих комфортному проживанию граждан в таких домах».

Потому что комфортное проживание граждан (главным образом некоторых) — превыше всего!

Личный взгляд

Что запомнилось на этой неделе главному редактору журнала «Золотой квадрат» Лилии БУЛАЕВСКОЙ. — Мы пережили пять (!) выходных. Сначала немного удручал тот факт, что пришлось отменить кое-какие планы из-за «нелётной» погоды. Но потом оказалось, что она очень даже «лётная», а неласковый северный ветер — отличный помощник в деле запуска модного нынче пенопластового самолётика родом из Поднебесной. Мы с сынишкой нашли для этого замечательное место — площадку перед Инновационным культурным центром.

— Принц Гарри стал папой. Спросите, какое мне дело до далёкого герцога Сассекского и его потомства? Отвечаю: я большая поклонница английского стиля (в одежде и вообще в жизни) и во многом поэтому давно слежу за жизнью британской королевской семьи. Новость о рождении ещё одного продолжателя династии Виндзоров, конечно, не может не умилять. Правда, я пока плохо понимаю, как в БКС можно вырастить ребёнка без гендерных стереотипов, то бишь «вне пола», как планировали новоявленные родители. И очень надеюсь, что маленький Сассекс всё же будет катать машинки по дворцовым коридорам, а весь мир — любоваться его немного старомодными шортиками и оксфордами.

— Команда «Золотого квадрата» отправила в печать майский номер журнала! Конечно, это для меня самая ожидаемая новость недели, но от этого не менее важная, чем все остальные. Ведь в каждом номере — частичка моей души, бессонные ночи и рабочие выходные. В нём — встречи с интересными людьми и фоторепортажи о самых ярких событиях в жизни нашего города и не только. Так что читайте и наслаждайтесь, а я пойду воплощать в жизнь свои новые творческие планы!

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

9 мая. 25 лет назад (9.05.1994) Указом Президента Российской Федерации учреждён орден Жукова, государственная военная награда России, в ознаменование выдающихся заслуг Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова (1.12(19.11)1896–18.06.1974). Родился в деревне Стрелковка Угодско-Заводского уезда (ныне — Жуковского р-на) Калужской губернии.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!