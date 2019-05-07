В мае в Кондрово собираются снести Дом Говарда (Синий дом). Об этом сообщает калужское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников.

Как нам рассказала заместитель председателя совета ВООПИиК Анна АЛЕШНИКОВА, на апрельском областном архсовете отказались придать Дому Говарда статуса объекта культурного наследия.

- В середине мая дом собираются снести, - рассказала Анна. – Оказывается, была проведена независимая экспертиза Яровым, с лёгкой руки которого многие памятники Калуги были исключены из списка объектов культурного наследия. Он пришёл к выводу, что и это здание ценности не представляет.

На руках у краеведов заключение искусствоведа, куратора Свода памятников архитектуры нескольких российских регионов Екатерины Шорбан.

«Дом для семейных рабочих и младших инженерно-технических работников Компании «Троицко-Кондровские писчебумажные фабрики В. Говарда и К» по адресу ул. Кооперативная, 5, представляет большую историко-архитектурную ценность. Это по существу единственный сохранившийся в Кондрове пример деревянной архитектуры социального прифабричного жилища конца XIX – начала XX вв. Считаю, что здание заслуживает присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения (с проведением в соответствии с законодательством всех этапов экспертных мероприятий)», - приходит к выводу она.

Председатель регионального ВООПИиК Владимир КОБЗАРЬ в Facebook написал, что некоторые чиновники утверждают, будто это здание является новоделом 1953 года. А первоначальный дом якобы уничтожен. Но краеведы готовы доказать, что это не так.

- Общественная организация «Наше Наследие» планирует сохранить Синий дом, чтобы на первом этаже разместить театральную студию, собственный офис и представительства еще нескольких некоммерческих общественных организаций, на втором этаже - общественный музей с экспозициями по этнографии, истории сельского хозяйства и реконструкции квартиры семейного рабочего бумажной фабрики. Всё это без привлечения бюджетных средств! - сообщает Кобзарь. - Мы уверяем, что дом не является аварийным, если нужно – готовы провести техническую экспертизу. По визуальному осмотру в его конструкции не обнаружено гнилых и поражённых плесенью брёвен. Дом стоит на прочном фундаменте из известковых пород. Возле него планируется создать общественное пространство с музейным сквером, сделать уличные экспозиции, маленькую камерную сцену для выступлений, обустроить место отдыха для детей дошкольного возраста и родителей.

Краеведы намерены добиваться сохранения дома и придания ему статуса объекта культурного наследия.

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