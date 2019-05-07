Спешите обследоваться на ВИЧ бесплатно, анонимно

07.05.2019 10:24 577

С 13 по 19 мая 2019 года в Российской Федерации пройдет традиционная Всероссийская Акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП ВИЧ/СПИД», организованная Фондом социально-культурных инициатив, возглавляемом Медведевой С.В., совместно с Минздравом РФ, Роспотребнадзором.

В рамках акции приглашаем всех желающих пройти бесплатное, анонимное, безопасное и быстрое обследование на ВИЧ (результат через 15 минут, консультация врача).

График работы ВИЧ-экспресс лаборатории СПИД-центра

Дата акции Точки забора крови Адрес Время акции 13 мая Сквер у ЖД вокзала Калуга-1, медицинский автомобиль. Вокзальная площадь 14.00-16.00 16 мая Площадка у кинотеатра «Центральный», медицинский автомобиль. Кирова, д.31 14.00-16.00 20,22, 23 и 24 мая СПИД-центр Степана Разина, д.1 14.00-16.00

ЗАЧЕМ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ?

По внешнему виду нельзя узнать, есть ВИЧ у человека или нет.

Только анализ крови покажет наличие ВИЧ в организме.

Своевременное выявление ВИЧ позволит раньше начать лечение, что продлит жизнь и сохранит здоровье!

В Калужской области ВИЧ-инфекция продолжает активно распространяться. На 01.01.2019 года зарегистрировано 3397 случаев, из них 267 выявлены в 2018 году, заражение ВИЧ произошло у 63% граждан при половых контактах, каждый четвертый был инфицирован ВИЧ при употреблении наркотиков. ВИЧ-инфекция регистрируется во всех районах области.

ВИЧ-инфекцией болеют люди любого возраста, как мужчины, так и женщины (63,3% и 36,7%, соответственно). Отдельные случаи заболевания встречаются среди подростков. Продолжается выявление ВИЧ среди граждан в возрасте старше 30 лет (в 2018 году – более 80%).

У пациентов старших возрастных групп заболевание чаще выявляется на поздних стадиях, значит, они живут с ВИЧ-инфекцией, не зная о болезни, что опасно как для самого пациента (заболевание прогрессирует), так и для тех, с кем они вступают в половые контакты (высокий риск передачи ВИЧ).

Болезнь может коснуться каждого! Поэтому важно всем ежегодно проходить обследование, по законодательству оно добровольное и бесплатное, по желанию – анонимное.

В Калужской областной научной библиотеке им. В.Г.Белинского можно посетить выставку тематической литературы по ВИЧ-инфекции (отдел экологии и медицины, Луначарского, 6а). ВИЧ/СПИД – знаний много не бывает!

ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД», отдел медицинской профилактики