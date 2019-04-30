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Обзор недели: новый губернаторский ранжир

30.04.2019 21:35 0 410 Фото: пресс-служба Кремля.
Обзор недели: новый губернаторский ранжир

В среду, 1 мая, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели» и «Новости. Личный взгляд». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике главный врач Калужской городской клинической больницы № 4 им. А.С. Хлюстина Елена Разумеева делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

 

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:

Президент Владимир Путин утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов. На первом месте — политический показатель: степень доверия власти. Среди прочих — положение в регионе малого и среднего бизнеса, объём инвестиций, уровень зарплат, количество бедных, качество образования, состояние дорог, экология и т.п. Методику расчёта уровня доверия власти разработает до 1 июня Администрация Президента. Остальные критерии рассчитают в Правительстве РФ и Госсовете. Там же будут готовить и предложения по распределению грантов, основанных на достигнутых результатах. У губернаторов — дополнительный стимул улучшить и углубить.

Одна из причин нового ранжирования — недовольство некоторых глав регионов (особенно одного) прежними оценками их работы. Так, глава Тульской области Алексей Дюмин (в прошлом — личный адъютант его превосходительства, между прочим) заявил, что губернаторы подписываются под показателями, «не понимая, по каким методикам и из каких расчётов они делаются».

Народная копеечка государственный рубль бережёт. Руководствуясь этой древней мудростью, бережливые государственные мужи затеяли пенсионную реформу, повысили НДС, начали считать самозанятых (пока только в самых передовых регионах страны — Калужская область традиционно в их числе). Теперь решили посчитать садоводов, огородников и держателей разной полезной живности. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам представить к 15 мая предложения по механизму легализации личных подсобных хозяйств. Сделано это будет за счёт или вовлечения ЛПХ в сельхозкооперацию, или — внимание! — использования налогового режима «Налог на профессиональный доход». Короче: «Матка, хальт! Курка, яйко, млеко, шнапс?!»

Первый урожай собран свежим законом о неуважении к власти. На 30 тыс. рублей оштрафован житель Новгородской области — региона с давним тяготением к вольнице (недозачистили новгородцев в своё время). В поддержку крамольника в соцсетях прошёл флешмоб о каком-то сказочном персонаже. О каком именно, я так и не понял — в приличных СМИ его определение заменяют звёздочками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле об этом флешмобе известно. В перспективе там не исключают возможности изменения скандального закона.

Скандал с предполагаемой накруткой голосов на шоу «Голос. Дети» будет расследовать компания, которая занимается киберпреступлениями и даже сотрудничает с Интерполом. Обстоятельства инцидента пообещал выяснить и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. В шоу с нереальным отрывом победила Микелла Абрамова, дочь известной певицы Алсу и, главное, внучка олигарха Ралифа Сафина. Сетевые ёрники отреагировали на чудесный успех скромной девочки постингами с её фотографией, подписанной сакраментальным «Спасибо деду за победу!»

Новости. Личный взгляд

 

Елена РАЗУМЕЕВА, главный врач Калужской городской клинической больницы № 4 им. А.С. Хлюстина.

- Президент удостоил Василия Ланового звания Героя Труда. Церемонию награждения приурочили к Празднику весны и труда. Василий Лановой один из моих любимых актёров. Он действительно выдающий актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель и педагог. Чего только стоят его роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Офицеры», «Как закалялась сталь», «Алые парус», «Анна Каренина», «Семнадцать мгновений весны». Таких фильмов сегодня увы не снимают.

- Побывала в служебной командировке в Казани. Очень красивый город! Чистый, гостеприимный! Прекрасно налажена работа общественного транспорта, пробок нет даже в часы пик. Тем, кто ещё не определился, как провести майские праздники, советую съездить. Прогуляться по местному Арбату, отведать блюд национальной кухни, прокатиться на теплоходе до Свияжска.

- Многие уже открыли дачный сезон. Я не исключение. Хочу предупредить всех любителей загородного отдыха, что в Калужской области активизировались клещи.  Согласно статистике, за тёплые дни с укусами клещей в больницу уже обратились 26 человек, 8 из них — дети. Каждый шестой клещ, отправленный на экспертизу, оказался боррелиозным. Обязательно осматривайте себя и детей после прогулок в парке или в лесу. Если обнаружите клеща, постарайтесь извлечь его и отдать в лабораторию на диагностику. К сожалению, прививок от клещей не придумали ещё, а уберечься от последствий укуса поможет своевременное обращение к врачу.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!


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Авторы
Фото: пресс-служба Кремля.
Тэги: общество обзор недели
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