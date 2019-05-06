Ольга ИВАНОВА: «К 2024 году 85% дорог региона будут полностью соответствовать нормативам»

Министр дорожного хозяйства Калужской области рассказала о планах ведомства на ближайшее время.

Об ограничении на въезд большегрузов

— С 1 по 30 апреля мы ввели временные ограничения для проезда тяжеловесного транспорта. Это в первую очередь связано с периодом активного таяния грунтов, что, в свою очередь, приводит к снижению несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги. У нас есть право продлить этот срок ещё на 10 дней. Теперь в рамках данных ограничений водитель тяжеловесного транспортного средства может обратиться в министерство дорожного хозяйства Калужской области, предоставить необходимый перечень документов, и ему выдадут специальное разрешение на движение с превышением осевых нагрузок. В зависимости от протяжённости его маршрута и массы автомобиля будут рассчитаны потенциальный вред покрытию и соответствующая плата за проезд. Совместно с ГИБДД у нас организованы круглосуточные посты весогабаритного контроля, и мы отслеживаем эти потоки.

О работе в 2019 году

— На текущий год у нас запланирована большая программа дорожных работ, на которую выделено 9,5 млрд. руб. капитальных вложений, из которых около 1 млрд. — ​на ремонт региональных дорог. Причём в данном случае речь идёт именно о дорожном фонде Калужской области без учёта федеральных средств. Прежде всего это касается дорог опорной сети, то есть тех, что соединяют областной центр с районными, а также тех, что выходят на соседние регионы. Таким образом, ожидается большая работа по всей Калужской области. Второй блок — ​это дороги, обеспечивающие подъезд к животноводческим фермам и другим объектам сельхозпроизводства, например в таких районах, как Сухининичский, Перемышльский, Спас-Деменский. Эту часть мы делаем совместно с федеральным и региональным министерствами сельского хозяйства. Здесь работаем уже с привлечением средств федерального бюджета, всего на эти цели выделено порядка 500 млн. руб.

О федеральной программе

— Ну и третий блок — ​это реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего эта программа рассчитана на 6 лет, и на этот год уже выделено 552 млн. руб. из федерального бюджета, вместе с региональными средствами сумма увеличится примерно до 600–650 млн. С учётом грядущего юбилея Калуги основные деньги на 2019–2021 годы будут направлены на дороги областного центра. Калуга, как хорошая хозяйка, должна встретить гостей в красивом и современном городе. В общей сложности в Калуге и Обнинске мы отремонтируем порядка 60 км дорог, то есть 27 дорог в областном центре и 10 — в наукограде. В рамках проекта создана Калужская агломерация. Ядро агломерации — ​город Калуга, спутники — ​прилегающие территории муниципальных образований: Бабынинский, Дзержинский, Малояро­славецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы и городской округ «Город Обнинск». К реализации программы в районах мы приступим немного позже. Ведь это не просто замена покрытий, а целый комплекс мероприятий, включающий доведение дорог до нормативного состояния улично-дорожной сети, ввод в эксплуатацию современных интеллектуальных транспортных систем, а также разметка, устройство бордюров, замена светофорного оборудования и т. п.

В итоге мы должны получить действительно современную дорожную сеть.

За 6 лет работы проекта 85% улично-дорожной сети Калужской агломерации должно полностью соответствовать нормативным требованиям, и в первую очередь это отсутствие дефектов и ровность дорожного полотна, притом что сейчас средний процент составляет около 40, а в некоторых районах — даже меньше, 30–35.

О качестве работ

— За качество работ отвечает выигравший торги подрядчик. Аукционы уже состоялись, и в Калуге выиграла компания «Липецк Дорога», а в Обнинске — 2 небольшие организации: ​«Инжстрой» и «Авангард». В зоне ответственности и Управление городского хозяйства города Калуги, а также — по поручению губернатора и ГКУ Калужской области — «Калугадорзаказчик». На каждом объекте будет постоянно находиться куратор, проверяющий как непосредственно выполнение работ, так и заполнение документации.

На следующем этапе подключается общественный контроль. Это и Народный фронт, и Общественная палата, и депутатский корпус, и ТОСы. Только после подтверждения результатов будет производиться оплата.

Конечно, к процессу подключим и журналистов. Там, где выполняются работы по нацпроекту, будут установлены информационные щиты со всей необходимой информацией, в том числе — с телефонами круглосуточной диспетчерской. Городская управа города Калуги планирует и установку камер, чтобы за процессом можно было следить в режиме онлайн. В серьёзном контроле заинтересованы все, ведь никто не хочет, чтобы отремонтированные дороги пришли в негодность уже в следующем году.

Конечно, будет проверка всех укладываемых асфальтобетонных смесей. У нас действует трёхступенчатый лабораторный контроль. В конкурсной документации размещены все требования к дорожному покрытию, от которых подрядчик не имеет права отступить по своему усмотрению. Данные требования к материалам позволят дорожному покрытию оставаться в нормативном состоянии более 10 лет. При этом асфальт будет поступать с калужских заводов.

Наша справка

Ольга Владимировна ИВАНОВА Родилась 21 августа 1966 года в деревне Казаново Жуковского района Калужской области. Закончила Московский ордена Трудового Красного Знамени автомобильно-дорожный институт по специальности «Автомобильные дороги». Инженер-строитель. В дорожной отрасли — с 1989 года. Начинала мастером участка строительно-монтажных работ в Протвинском управлении строительства № 620.

Член Правительства Калужской области. Непосредственно при её участии осуществляется подготовка проектов постановления Правительства Калужской области «Об утверждении программы дорожных работ, финансируемой за счёт средств областного бюджета на очередной год», вносятся изменения и дополнения в программу, проводится анализ её исполнения и готовятся материалы в вышестоящие организации по итогам работы дорожной отрасли региона.

За время своей трудовой деятельности Ольга Владимировна награждена Благодарностью министра транспорта Российской Федерации (2005 г.), Почётной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации (2007 г.), Почётной грамотой губернатора Калужской области (2011 г.), Благодарственным письмом Законодательного Собрания Калужской области (2014 г.), медалью «За заслуги перед Калужской областью» III степени (2016 г.), медалью «За заслуги перед Калужской областью» II степени (2018 г.).