Выступление панк-группы возмутило калужских чиновников

23 апреля в Калуге выступала панк-группа «Пошлая Моли». В понедельник, 29 апреля, эту тему обсудили на заседании правительства. Калужские чиновники возмущены тем, что слушает молодёжь, да ещё в канун Пасхи. Членам правительства сообщили, что в конце выступления вокалист группы бросил в толпу слушателей микрофон, разбив лицо школьнице. Кроме того, несмотря на то, что на афишах были указаны возрастные ограничения – 16+ – послушать нецензурные песни пришли дети 11-12 лет.

- Вопрос очень щепетильный, понятно, что здесь наше законодательство не совсем совершенно, - отметил первый заместитель губернатор Дмитрий ДЕНИСОВ.

Денисов считает, что прежде всего детьми должны заниматься родители.

- Уделим особое внимание, – пообещал заместитель губернатора Василий БЫКАДОРОВ. – Но есть нюансы.

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