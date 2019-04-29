Путин сменил начальника калужского управления ФСБ

В калужском управлении ФСБ сменился руководитель. Указом Владимира Путина им назначен Сергей Михайлович Ядыкин (на фото), ранее замещавший должность первого заместителя начальника управления ФСБ по Воронежской области. Об этом нам рассказали в пресс-службе управления.

Предыдущий начальник калужского УФСБ Александр Каширский, возглавлявший ведомство с 2017 года, уехал на аналогичную должность в Мурманскую область.