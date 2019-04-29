Путин сменил начальника калужского управления ФСБ

В калужском управлении ФСБ сменился руководитель. Указом Владимира Путина им назначен Сергей Михайлович Ядыкин (на фото), ранее замещавший должность первого заместителя начальника управления ФСБ по Воронежской области. Об этом нам рассказали в пресс-службе управления.
Предыдущий начальник калужского УФСБ Александр Каширский, возглавлявший ведомство с 2017 года, уехал на аналогичную должность в Мурманскую область.
|
12 калужан оштрафуют за неправильный выгул собак 29.04.2019 12:04
Выступление панк-группы возмутило калужских чиновников 29.04.2019 11:50
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: