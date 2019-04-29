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Путин сменил начальника калужского управления ФСБ

29.04.2019 09:19 1 2357 Дмитрий Ивьев, Фото: УФСБ по Калужской области.
Путин сменил начальника калужского управления ФСБ

В калужском управлении ФСБ сменился руководитель. Указом Владимира Путина им назначен Сергей Михайлович Ядыкин (на фото), ранее замещавший должность первого заместителя начальника управления ФСБ по Воронежской области. Об этом нам рассказали в пресс-службе управления.

Предыдущий начальник калужского УФСБ Александр Каширский, возглавлявший ведомство с 2017 года, уехал на аналогичную должность в Мурманскую область.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УФСБ по Калужской области.
Тэги: общество
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