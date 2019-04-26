Субъективный обзор недели: пора тотального диктанта

3% — фрукты, остальные — овощи

Эксперты Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка проанализировали уровень неравенства в России. Получилось интересно: по итогам 2018 года 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений сосредоточены в руках 3% самого обеспеченного населения страны.

Впечатляет и динамика: с 2013 года показатель концентрации финансовых активов и сбережений в руках богатых вырос вдвое. И никакой стагнации — рост и еще раз рост!

Снова время прятать партбилеты

Научно-экспертный совет при Цент­ральной избирательной комиссии предлагает смягчить фильтр на губернаторских выборах и разрешить повсеместное самовыдвижение кандидатов. Эксперты подготовили четыре рекомендации, адресованные Госдуме, Совету Федерации и президенту.

Во-первых, предлагается сделать самовыдвижение на выборах глав регионов общефедеральной нормой. По действующему закону право участвовать в губернаторских выборах для самовыдвиженцев определяется местными законами. Самовыдвижение разрешено в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Кемеровской областях и в нескольких других регионах. В большинстве субъектов, включая Калужскую область, оно не допускается. Кандидатами в губернаторы могут быть только выдвиженцы от партий.

Три другие рекомендации преследуют цель облегчить регистрацию в качестве кандидата для представителей партий, не имеющих административного ресурса. При нынешнем порядке вещей правящая «Единая Россия» остается фактически вне конкуренции.

Аналитики предполагают, что, по крайней мере, некоторые из инициатив Совета могут быть включены в российское законодательство. Как бы то ни было, формат грядущих губернаторских выборов обещает быть достаточно либеральным, и уже сейчас есть все основания ждать сюрпризов.

Выборы глав муниципалитетов, прошедшие в первой половине апреля в восьми регионах России, — лишнее тому подтверждение. В семи случаях победили именно самовыдвиженцы. У «ЕР», «СР» и ЛДПР — провал. Лишь в одном муниципалитете прошел кандидат от КПРФ. Остальные победители — беспартийные.

Приют комедиантов

Профессионал переиграл дилетанта.

Но главная российская новость недели — выборы президента Украины. Что бы кто ни говорил, глубинные тенденции у нас общие. Суррогатный КВН порядком поднадоел — побеждает настоящий. Комедианты-профи выигрывают у дилетантов-любителей. Важный симптом: пропагандистский ресурс внешней политики исчерпан. Образ внешнего врага в качестве электоральной скрепы уже не работает. Выдерживать режим телемобилизации больше двух-трех лет способны немногие — особо буйные. Остальные невольно тянутся к мирной жизни. Внутренняя повестка выходит на первый план, и перехватить ее может не то что популярный комик, а и никому не известная домохозяйка.

Народное творчество в соцсетях.

Запрет как свобода

А вот в контексте суррогатного КВНа — другая новость: Совет Федерации одобрил закон об изоляции Рунета. В день его рассмотрения в здании СФ перестал работать Интернет. Никакой диверсии, а просто обычай у нас такой — что-нибудь да в самый нужный момент не работает. И, как заработает наш независимый Рунет, все уже примерно представляют. Самый прекрасный комментарий о сути нового закона прозвучал из уст знакового сенатора Елены Мизулиной:

— Запрет как норма права, из которого конструируется закон, и есть самая большая свобода человека. А вам всегда говорят, что депутаты что-то запрещают. Это ложное представление. Запрет — это как раз есть свобода. Он говорит: это нельзя, а все остальное можно, — пояснила она.

Актуальная картина великого знатока кошачьей души Васи Ложкина.

И что на этом фоне наивные фантазии вашего Джорджа Оруэлла?!

Вместо пыток — тотальный диктант

В каждом втором регионе России выявили факты пыток заключенных, заявил Генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая с докладом в Совете Федерации. Он сказал, что подчиненное ему ведомство начало масштабную проверку после «вопиющих случаев», зафиксированных в 2018 году.

— Злоупотребления выявлены в учреждениях уголовно-исполнительной системы в каждом втором субъекте, 70% из них — в исправительных колониях, — отметил генпрокурор.

По его словам, главная причина произвола сотрудников колоний — «недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем ФСИН и ее территориальных органов».

По итогам проверки возбуждено 50 уголовных дел о превышении должностных полномочий (статья 286 УК).

Продвинутые инсайдеры утверждают, что столь громкие заявления генпрокурора следует вписывать в контекст разборок разных групп силовиков, противостоящих друг другу. Как бы то ни было, надеемся, что Калужская область — в числе каждого первого региона, и заключенных в местных колониях если и пытают, то только тотальным диктантом. О проведении акции в региональных учреждениях ФСИН торжественно сообщили наши бюджетные СМИ.

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский объектив» от 26.04.2019.