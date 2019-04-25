Портрет Александра Унтилова пронесут в «Бессмертном полку»

В четверг, 25 апреля, исполнилось бы 100 лет калужскому ветерану Александру Яковлевичу УНТИЛОВУ. Он ушёл из жизни 7 марта этого года.

В Калуге в четверг прошёл вечер памяти Унтилова. На этом мероприятии, в частности, городские власти рассказали, что цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, отныне будет начинаться с празднования дня рождения Александра Яковлевича.

В ближайшее время городским Советом ветеранов, который Унтилов возглавлял в течение многих лет, будет внесено предложение об увековечивании памяти ветерана.

Также стало известно, что 9 мая в колонне «Бессмертного полка» с портретом Александра Яковлевича Унтилова пойдет вдова его приемного сына Людмила Александровна.