Портрет Александра Унтилова пронесут в «Бессмертном полку»

В четверг, 25 апреля, исполнилось бы 100 лет калужскому ветерану Александру Яковлевичу УНТИЛОВУ. Он ушёл из жизни 7 марта этого года.
В Калуге в четверг прошёл вечер памяти Унтилова. На этом мероприятии, в частности, городские власти рассказали, что цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, отныне будет начинаться с празднования дня рождения Александра Яковлевича.
В ближайшее время городским Советом ветеранов, который Унтилов возглавлял в течение многих лет, будет внесено предложение об увековечивании памяти ветерана.
Также стало известно, что 9 мая в колонне «Бессмертного полка» с портретом Александра Яковлевича Унтилова пойдет вдова его приемного сына Людмила Александровна.
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