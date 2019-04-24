Страницы «Бессмертного полка»: ждём ваши письма

24.04.2019 21:30 349

Дорогие читатели! Уже совсем скоро мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. В преддверии этого праздника мы открываем страницы «Бессмертного полка» «Калужского перекрёстка». Присылайте нам фотографии и воспоминания о своих родных — тех, кто принимал участие в боевых действиях и трудился в тылу. И помните: праздник закончится, но наши страницы — нет. Мы будем публиковать фотографии, пока вы присылаете их нам.

Куда присылать фото и истории



Для писем: 248000, г. Калуга, ул. Комарова, 36. E-mail: bp@kp.kaluga.ru. Обязательно сделайте пометку на конверте или в электронном письме: «Бессмертный полк».

Часы от жены Рузвельта



Константин Сергеевич Козьянин (1915–2006)

Самое светлое, что скрепляет нашу семью, — это пример отца и матери, прошедших через пекло Великой Отечественной войны и сохранивших свою любовь. Боевой путь моего отца был феноменально счастливым и чудесным: он отвоевал все 1418 смертоносных дней без серьёзных ранений.

22 июня 1941 года застало его, лейтенанта контрразведки, в Брестской крепости, откуда он вышел через подземный ход. А 9 Мая 1945 года в «Виллис», на котором уже майор разведки Константин Козьянин с офицерами мчался по Праге, празднуя День Победы, власовец бросил гранату. Отец попал в госпиталь — и выжил!

Одним из чудес было и воскрешение моей мамы, Марины Александровны. В первый день Великой Отечественной войны, когда отец добрался до развалин военного городка, где находился штаб и жила его семья, ему рассказали, что жена с сыном (моим старшим братом) погибли в разбомблённом эшелоне с эвакуируемыми.

Через год произошла их счастливая встреча. Мама рассказала, как они отстали от эшелона, попавшего под авианалёт, и выехали в тыл другим поездом.

Самой дорогой памятью об отце для меня стали часы, которые ему при легендарной встрече на Эльбе вручила жена американского президента Рузвельта. Часы вышли из строя только после смерти отца.

В 1939 году отец освобождал от поляков город Львов, а потом всю жизнь прожил в этом городе. Его чествовали, он был окружён вниманием и почётом. Но к концу жизни его, как и других воинов-освободителей, по злой иронии судьбы «переименовали» в оккупантов, стали преследовать и травить.

И только возвращение к православной вере помогло ему простить своих обидчиков. Он сумел понять этих несчастных людей, ведь в 1939 году их, живших по своему укладу и вере, стали переделывать в «строителей коммунизма». Но время лечит раны ненависти. Мой отец прожил 90 лет и скончался в 2006 году.

Прислал сын Валерий КОЗЬЯНИН, пенсионер, фотограф.

Георгий Николаевич Николаев (1907–1942)

«Ушёл добровольцем на фронт в августе 1941 года, участвовал в боях за Москву, погиб осенью 42-го под Сталинградом».

Прислала внучка Галина Гаврилина, руководитель предприятия.

Павел Сидорович Бойко (1917–2000)

Марина Петровна Шкурина (Бойко) (1922–2007)

«Во время войны мой прапрадед был механиком, чинил самолёты. Воевал на 2-м Белорусском фронте. Прошёл всю войну. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

«Моя прабабушка во время войны была работником тыла, а также помогала партизанам. Партизанский отряд, в котором она была, поджёг склад с оружием. За это её наградили медалью «За отвагу».

Мне не суждено было увидеть ни прабабушку, ни прадедушку. У нас в семье есть традиция. Каждое 9 Мая я и мои братья, мама, папа, взяв фотографию прадеда Павла Сидоровича, принимаем участие в шествии «Бессмертного полка».

А ещё 9 Мая мы берём много, очень много цветов. Для меня каждый цветок — это спасибо ветерану. А мой брат Иван пишет от руки слова благодарности, складывает бумажки в треугольники, какими были письма войны, и раздаёт их ветеранам.

Прислала праправнучка Раиса Белоусова, 1-й класс.

Василий Ильич Гуров (1919–1987)

«Мой прадед служил старшиной в танковой бригаде. Был дважды ранен, под Харьковом — контужен, но сумел выжить. Послевоенные раны, к сожалению, давали о себе знать, и в последние годы жизни он был парализован на левую сторону тела».

Прислала правнучка Дарья Крылова, ученица 7-го класса.

Иван Семёнович Нефёдов (1925–2010)

В январе 1943 года, в 18 лет, мой прадед был призван в армию — в 88-й запасной полк по подготовке командиров орудий. Вскоре его отправили на фронт. Служил он на 2-м Прибалтийском фронте в 3-й ударной армии. Участвовал в освобождении Калининградской области и Латвии. Был командиром орудия МЗА (малокалиберная зенитная артиллерия).

Он был очень храбрым человеком. В марте 1944-го получил медаль «За отвагу», так как своим примером поднимал личный состав в атаку. А в ходе одной операции, находясь под бомбёжкой, сбил два вражеских самолёта.

21 августа 1944 года мой прадедушка вывел батарею из-под обстрела врага, после чего в рядах пехоты отражал атаки вражеских автоматчиков. Из своего личного оружия уничтожил трёх немецких солдат. А в октябре того же года был награждён орденом Славы III степени за то, что уничтожил немецкий самолет Ю 87.

Правнучка Лилия Нефёдова, 9-й класс.