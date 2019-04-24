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Боровского художника оштрафовали за изображение «Суверенной демократии» на туалете

24.04.2019 11:07 6 1196 Елена Французова, Фото: Владимир Овчинников.
Боровского художника оштрафовали за изображение «Суверенной демократии» на туалете

Известный боровский художник Владимир Овчинников на днях оштрафован на 500 рублей за изображение «Суверенной демократии» на стене общественного туалета.

Рисунок не продержался и суток, его практически сразу же закрасили. Нанесённый ущерб оценили в 6069 рублей.

- Что подвигло меня на рисование этой сатиры? Губернатор Анатолий Артамонов распорядился поставить в центре Боровска памятник с именами жертв политических репрессий. Но в октябре 2017 года поставили только валун с Соловецких островов. На открытии валуна мэр Боровска Михаил Климов заверил, что весной 2018 года будет сделана достройка стены памяти с фамилиями, - пишет на своей страничке в Facebook художник.

Однако этого не сделано до сих пор. Художник уверен, что в кулуарах было принято совершенно иное решение.

- Как быть мэру с его обещанием? Собирает он свой ручной градостроительный совет, а члены совета за версту чувствуют, что от них требуется, и решают, то бишь рекомендуют: по идеологическим и архитектурным соображениям памятнику не место в Боровске, - сокрушается Овчинников.

Художник изобразил градостроительный совет на стене туалета.

Напомним, что Владимир Овчинников - автор настенной живописи в Боровске. Художник-самоучка создал около ста росписей стен домов Боровска, которые стали местной достопримечательностью. Кроме того, он уверен, что в Боровске должен появиться мемориал, посвящённый жертвам политических репрессий. Все его картины, посвящённые это проблематике, неоднократно закрашивались.

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Авторы
Елена Французова 
Фото: Владимир Овчинников.
Тэги: общество
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