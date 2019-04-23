В Обнинске прохожие спасли бельчат

На днях в Обнинске прохожие, гуляя с собакой, нашли на земле бельчат.
- Один из них был совсем слабенький, другой – не двигался, остальные - бодрячком, - рассказывает «ВКонтакте» группа «Чистый Обнинск».
Одного зверька спасти не удалось, пятерых привезли руководителю центра реабилитации диких животных «Феникс» Веронике МАТЮШИНОЙ.
- История обычная в жизни белок: какой-то хищник, возможно, ворона выкинула бельчат из гнезда. Один при падении сильно разбился. Остальные слабенькие, худенькие, но живы. Жива или погибла мать - не известно. Будем выхаживать малышей, - сообщает Вероника Матюшина.
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