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В Обнинске прохожие спасли бельчат

23.04.2019 15:19 0 453 Елена Французова, Фото: «Чистый Обнинск».
В Обнинске прохожие спасли бельчат

На днях в Обнинске прохожие, гуляя с собакой, нашли на земле бельчат.

- Один из них был совсем слабенький, другой – не двигался, остальные -  бодрячком, - рассказывает «ВКонтакте» группа «Чистый Обнинск».

Одного зверька спасти не удалось, пятерых привезли руководителю центра реабилитации диких животных «Феникс» Веронике МАТЮШИНОЙ.

- История обычная в жизни белок: какой-то хищник, возможно, ворона выкинула бельчат из гнезда. Один при падении сильно разбился. Остальные слабенькие, худенькие, но живы. Жива или погибла мать - не известно. Будем выхаживать малышей, - сообщает Вероника Матюшина.

Уважаемые читатели, а вы встречали белок в Калуге? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Елена Французова 
Фото: «Чистый Обнинск».
Тэги: общество животные
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