Греем и зеленим картошку: как правильно подготовить посадочный материал

Растениевод Александр ГЛУХОВ знает о картофеле абсолютно всё. Он не только выращивает его на протяжении всей своей жизни, но и выводит новые сорта.

Всё выше и выше

Глухов отмечает, что на «чистых» участках, которые не заросли сорной травой, уход за картофелем достаточно простой: рыхление и образование гребня на грядке.

Он советует делать высокие грядки: чем земляной гребень выше, тем больше урожай.

— За один-два дня до появления всходов клубни засыпают 27–30 см почвы, — рассказывает Глухов. — Мы проводили опыты и убедились, что это даёт удлинённую столонную часть (столон — побег, идущий от основания растения. — Прим. автора). А это, в свою очередь, увеличивает количество клубней. Если стоит сухая погода, то желательно подсыпать землю поздно вечером. После этого грядку необходимо лишь окучивать и следить, чтобы гребень не осыпался.

Мы трижды поднимали грядки до 50 см. Картофель «невский», как правило, не даёт на кусте больше 12 клубней, а благодаря высокому гребню — 35 клубней.

Если участок засорён травой, на 5–6-й день после посадки нужно провести междурядную обработку с окучиванием, при этом уничтожается до 90-95% сорняков.

Не жалейте — лейте

Глухов уверен, что без полива собрать хороший урожай картофеля не получится.

— Вода нужна на фазе бутонизации и цветения. У ранних и среднеранних сортов это середина июня и последняя декада июля, среднеспелых и среднепоздних — первая и вторая декада июля. В этот период необходим полив.

Как и любая другая культура, картофель нуждается в поливе.

На засушливых участках ушлые дачники вкапывают горлышком в землю 5-лит­ровые бутылки, предварительно обрезав дно и сделав дырки по всей площади. Бутылки заливают водой.

Этого хватает на неделю.

— Почва должна проливаться на 40–50 см, — говорит Глухов. — А это примерно ведро воды на 2–3 куста.

Естественный отбор

При посадке картофеля важна подготовка семенного материала.

— Сейчас что угодно продают, часто это несертифицированный товар. А семенной материал должен быть выращен профессионалами. Нельзя допускать к посадке больные клубни. Один клубень, поражённый фитофторозом, уже к 20–26 июня заражает один квадратный километр посадок. В настоящее время фитофтороз стал агрессивнее и устойчивее, быстро приспосабливается.

Глухов советует обращать внимание на форму и цвет клубня. Так, фитофторозные пятна заметны невооружённым взглядом — коричневые, будто вдавленные в кожуру растения. Поэтому посадочный материал надо обязательно перебрать.

Клубни вырастут крупными и здоровыми, если обработать посадочный материал.

Защитить растения от болезней можно ещё на стадии подготовки семенного материала.

— Простой приём — прогрев и проращивание картофеля. Он позволяет на 7–10 дней ускорить появление всходов. Чем быстрее сформируется урожай, тем меньше вероятность появления болезней, — отмечает Глухов. — Ранний картофель мы обрабатывали защитно-стимулирующим раствором: на 10 литров воды необходимо 3–5 граммов медного купороса, борной кислоты, сернокислого магния, сернокислого цинка, 1,5 грамма марганцовки. В этих микроэлементах содержится всё, что необходимо для развития растения, стимулирования корневой системы. Кроме того, они обладают дезинфицирующими свойствами. С такой обработкой мы имели чистый материал. В этом защитно-стимулирующем растворе клубни замачиваются на час. Также можно этим препаратом опрыскать клубни перед посадкой.

Глухов напомнил, что есть и профессиональные препараты, которые помогают защитить картофель от вредителей (колорадского жука, проволочника, совки) и различных болезней. Например, «Престиж». Он действует 60 дней.

А для сверхзащиты корнеплодов от грибковых заболеваний используют фунгициды нового поколения — «Консенто» и «Инфинито».

– Они безвредны и эффективны, — рассказывает овощевод.

От грибковых заболеваний помогает и 1% бордосская жидкость. Для этого достаточно опрыскать ею клубни или несколько раз за сезон обработать всходы.

Больше света

Посадочный материал необходимо зеленить, вынося на неделю в светлое, тёплое место. Температура должна составлять 18 градусов. При этом нельзя держать картофель на открытом солнце.

— Свет должен быть рассеянным, — отмечает картофелевод.

Для раннего картофеля овощевод советует устроить тепловой шок — перенести из погреба в помещение, где температура составляет 20–24 градуса. В итоге ростки быстро «проснутся».

Существует и способ влажного проращивания: клубни помещают в ящики с торфом, который хорошо пролит. Сверху накрывают. Такой способ подходит для ранних посадок. Но есть опасность переувлажнить грунт.

— На участок высаживают озеленённые, крепкие клубни. Чтобы ростки при посадке не сломались, они должны быть не больше 3–3,5 см. Если клубней какого-то сорта мало, вы можете отрывать ростки и сажать — укоренять их отдельно. Клубни до 35 г сажают на расстоя­нии 20 см друг от друга, 45–80 г — 33–35 см, 80 г и более — 40–45 см.

Какие сорта подходят для нашей полосы, как спасти ранний картофель, если ударили морозы, читайте в следующем номере.

Эта статья была опубликована в №16 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.