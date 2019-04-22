Греем и зеленим картошку: как правильно подготовить посадочный материал

Растениевод Александр ГЛУХОВ знает о картофеле абсолютно всё. Он не только выращивает его на протяжении всей своей жизни, но и выводит новые сорта.
Всё выше и выше
Глухов отмечает, что на «чистых» участках, которые не заросли сорной травой, уход за картофелем достаточно простой: рыхление и образование гребня на грядке.
Он советует делать высокие грядки: чем земляной гребень выше, тем больше урожай.
|— За один-два дня до появления всходов клубни засыпают 27–30 см почвы, — рассказывает Глухов. — Мы проводили опыты и убедились, что это даёт удлинённую столонную часть (столон — побег, идущий от основания растения. — Прим. автора). А это, в свою очередь, увеличивает количество клубней. Если стоит сухая погода, то желательно подсыпать землю поздно вечером. После этого грядку необходимо лишь окучивать и следить, чтобы гребень не осыпался.
Мы трижды поднимали грядки до 50 см. Картофель «невский», как правило, не даёт на кусте больше 12 клубней, а благодаря высокому гребню — 35 клубней.
Если участок засорён травой, на 5–6-й день после посадки нужно провести междурядную обработку с окучиванием, при этом уничтожается до 90-95% сорняков.
Не жалейте — лейте
Глухов уверен, что без полива собрать хороший урожай картофеля не получится.
— Вода нужна на фазе бутонизации и цветения. У ранних и среднеранних сортов это середина июня и последняя декада июля, среднеспелых и среднепоздних — первая и вторая декада июля. В этот период необходим полив.
Как и любая другая культура, картофель нуждается в поливе.
На засушливых участках ушлые дачники вкапывают горлышком в землю 5-литровые бутылки, предварительно обрезав дно и сделав дырки по всей площади. Бутылки заливают водой.
Этого хватает на неделю.
— Почва должна проливаться на 40–50 см, — говорит Глухов. — А это примерно ведро воды на 2–3 куста.
Естественный отбор
При посадке картофеля важна подготовка семенного материала.
— Сейчас что угодно продают, часто это несертифицированный товар. А семенной материал должен быть выращен профессионалами. Нельзя допускать к посадке больные клубни. Один клубень, поражённый фитофторозом, уже к 20–26 июня заражает один квадратный километр посадок. В настоящее время фитофтороз стал агрессивнее и устойчивее, быстро приспосабливается.
Глухов советует обращать внимание на форму и цвет клубня. Так, фитофторозные пятна заметны невооружённым взглядом — коричневые, будто вдавленные в кожуру растения. Поэтому посадочный материал надо обязательно перебрать.
Клубни вырастут крупными и здоровыми, если обработать посадочный материал.
Защитить растения от болезней можно ещё на стадии подготовки семенного материала.
— Простой приём — прогрев и проращивание картофеля. Он позволяет на 7–10 дней ускорить появление всходов. Чем быстрее сформируется урожай, тем меньше вероятность появления болезней, — отмечает Глухов. — Ранний картофель мы обрабатывали защитно-стимулирующим раствором: на 10 литров воды необходимо 3–5 граммов медного купороса, борной кислоты, сернокислого магния, сернокислого цинка, 1,5 грамма марганцовки. В этих микроэлементах содержится всё, что необходимо для развития растения, стимулирования корневой системы. Кроме того, они обладают дезинфицирующими свойствами. С такой обработкой мы имели чистый материал. В этом защитно-стимулирующем растворе клубни замачиваются на час. Также можно этим препаратом опрыскать клубни перед посадкой.
Глухов напомнил, что есть и профессиональные препараты, которые помогают защитить картофель от вредителей (колорадского жука, проволочника, совки) и различных болезней. Например, «Престиж». Он действует 60 дней.
А для сверхзащиты корнеплодов от грибковых заболеваний используют фунгициды нового поколения — «Консенто» и «Инфинито».
– Они безвредны и эффективны, — рассказывает овощевод.
От грибковых заболеваний помогает и 1% бордосская жидкость. Для этого достаточно опрыскать ею клубни или несколько раз за сезон обработать всходы.
Больше света
Посадочный материал необходимо зеленить, вынося на неделю в светлое, тёплое место. Температура должна составлять 18 градусов. При этом нельзя держать картофель на открытом солнце.
— Свет должен быть рассеянным, — отмечает картофелевод.
Для раннего картофеля овощевод советует устроить тепловой шок — перенести из погреба в помещение, где температура составляет 20–24 градуса. В итоге ростки быстро «проснутся».
Существует и способ влажного проращивания: клубни помещают в ящики с торфом, который хорошо пролит. Сверху накрывают. Такой способ подходит для ранних посадок. Но есть опасность переувлажнить грунт.
— На участок высаживают озеленённые, крепкие клубни. Чтобы ростки при посадке не сломались, они должны быть не больше 3–3,5 см. Если клубней какого-то сорта мало, вы можете отрывать ростки и сажать — укоренять их отдельно. Клубни до 35 г сажают на расстоянии 20 см друг от друга, 45–80 г — 33–35 см, 80 г и более — 40–45 см.
Какие сорта подходят для нашей полосы, как спасти ранний картофель, если ударили морозы, читайте в следующем номере.
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