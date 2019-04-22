Доверяй, но проверяй: прокуроры Калужской области намерены бороться с нарушениями в школьных столовых

Нарушение правил хранения кухонного инвентаря, отсутствие сопроводительных документов на пищевую продукцию, несоблюдение условий их хранения, ненадлежащая уборка складских помещений – в восьми школах Бабынинского района Калужской области обнаружены те или иные нарушения.
«В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района в адрес директоров восьми образовательных учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Выявленные нарушения устранены, девять лиц привлечено к дисциплинарной ответственности», – сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области. Еще пять должностных лиц привлечены к административной ответственности.
Родителям остается искренне недоумевать: уже столько сказано о вреде «человеческого фактора» на общепитовских кухнях, о царящей там антисанитарии, устаревших методах и оборудовании, так почему власти не могут создать что-то принципиально новое и современное?
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