Доверяй, но проверяй: прокуроры Калужской области намерены бороться с нарушениями в школьных столовых

22.04.2019 16:20 390 Автор: Руслан Мамин. Фото: bnews.kz.

Нарушение правил хранения кухонного инвентаря, отсутствие сопроводительных документов на пищевую продукцию, несоблюдение условий их хранения, ненадлежащая уборка складских помещений – в восьми школах Бабынинского района Калужской области обнаружены те или иные нарушения.

«В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района в адрес директоров восьми образовательных учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Выявленные нарушения устранены, девять лиц привлечено к дисциплинарной ответственности», – сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области. Еще пять должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Родителям остается искренне недоумевать: уже столько сказано о вреде «человеческого фактора» на общепитовских кухнях, о царящей там антисанитарии, устаревших методах и оборудовании, так почему власти не могут создать что-то принципиально новое и современное?