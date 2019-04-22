В выходные группа Pink Floyd стала экипажем боровского звездолёта. Фотографии рисунка на своей странице в «Фейсбук» разместил художник Владимир Овчинников.

- В 1988 году экипаж космического корабля Союз ТМ-5 взял с собой на борт популярнейший в те годы альбом «Тёмная сторона Луны» и доставил его на станцию «Мир». В минуты отдыха прибывший и сменяемый экипажи станции упивались прослушиванием альбома, - пояснил Владимир.

Напомним, что боровский художник превратил заброшенный бетонный отстойник очистных сооружений в «Космический Ковчег». Арт-объект представляет собой 10-метровый бетонный цилиндр с изображенными на нем выдающимися космистами – учеными, писателями, космонавтами. В экипаж звездолета вошли, в частности, Юрий Гагарин, Константин Циолковский, Никола Тесла, Стивен Хокинг, Илон Маск, Нил Армстронг, Валентина Терешкова и другие выдающиеся люди, имеющие какое-либо отношение к космосу. Также там нарисована инопланетянка Галактика-Алия и Маленький Принц.

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