Как маленькие волшебники в ЗОЖ соревновались

— С сегодняшнего дня у меня ЗОЖ, — как-то, придя домой с занятий, заявила мне дочь Алиса.

Она учится в третьем классе, и в этом году нам, родителям, впервые назвали нормы ГТО, которые предлагается сдать детям.

Честно сказать, поначалу я боялась, что дочь отнесётся к этому без интереса, но Алиса показала мне листочек бумаги, на котором её друзья составили план тренировок. Дочь с горящими глазами рассказывала, что такие есть у всех, что это круто и пора бросать компьютерные игры.

Такое начинание не должно было остаться безнаказанным, и, когда я узнала, что в начале апреля в Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» состоится первый этап акции «Поколение ЗОЖ», повела её туда поглазеть. Участвовать в соревнованиях дочка пока не может, поскольку ей 10 лет, а в «Поколении ЗОЖ» соревнуются дети с 12. А вот посмотреть может любой желающий.

Для начала с ребятами провели энергичную зарядку. Затем школьники отправились в волшебный мир Гарри Поттера. Для них устроили соревнования в виде квестов на факультетах волшебной школы Хогвартса.

Команды участвовали в спортивной переменке, отвечали на вопросы викторины и соревновались в интеллектуальном конкурсе и настольных играх.

Подростки активно делились впечатлениями и с удовольствием рассказывали о здоровом образе жизни. Видно, что для них это не просто слова.

— Для меня ЗОЖ — это увлечение, дружба, активный образ жизни! — поделился ученик 10 класса Лев РОГОВ.

— ЗОЖ сейчас модно и классно. А тех, кто курит и пьёт, в наше время, наоборот, осуждают, — говорит десятиклассница школы № 7 Лада АЛИМОВА.

Здоровым образом жизни дети, действительно, по-настоящему «болеют». А такие акции помогают распространять идею ЗОЖ в школах, как полезный вирус. Я уверена, как только дочке исполнится 12, она точно примет участие в такой акции.

Эта статья была опубликована в №16 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.