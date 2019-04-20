Как маленькие волшебники в ЗОЖ соревновались

— С сегодняшнего дня у меня ЗОЖ, — как-то, придя домой с занятий, заявила мне дочь Алиса.
Она учится в третьем классе, и в этом году нам, родителям, впервые назвали нормы ГТО, которые предлагается сдать детям.
Честно сказать, поначалу я боялась, что дочь отнесётся к этому без интереса, но Алиса показала мне листочек бумаги, на котором её друзья составили план тренировок. Дочь с горящими глазами рассказывала, что такие есть у всех, что это круто и пора бросать компьютерные игры.
Такое начинание не должно было остаться безнаказанным, и, когда я узнала, что в начале апреля в Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» состоится первый этап акции «Поколение ЗОЖ», повела её туда поглазеть. Участвовать в соревнованиях дочка пока не может, поскольку ей 10 лет, а в «Поколении ЗОЖ» соревнуются дети с 12. А вот посмотреть может любой желающий.
Для начала с ребятами провели энергичную зарядку. Затем школьники отправились в волшебный мир Гарри Поттера. Для них устроили соревнования в виде квестов на факультетах волшебной школы Хогвартса.
Команды участвовали в спортивной переменке, отвечали на вопросы викторины и соревновались в интеллектуальном конкурсе и настольных играх.
Подростки активно делились впечатлениями и с удовольствием рассказывали о здоровом образе жизни. Видно, что для них это не просто слова.
— Для меня ЗОЖ — это увлечение, дружба, активный образ жизни! — поделился ученик 10 класса Лев РОГОВ.
— ЗОЖ сейчас модно и классно. А тех, кто курит и пьёт, в наше время, наоборот, осуждают, — говорит десятиклассница школы № 7 Лада АЛИМОВА.
Здоровым образом жизни дети, действительно, по-настоящему «болеют». А такие акции помогают распространять идею ЗОЖ в школах, как полезный вирус. Я уверена, как только дочке исполнится 12, она точно примет участие в такой акции.
|
Рейтинг самых богатых: Карапетян поднялся на 29 место 19.04.2019 15:14
Скончался Анатолий Илюхин 19.04.2019 15:04
Выбираем калужские предприятия-легенды: голосуем в комментариях 19.04.2019 14:36
Памяти Александра Унтилова: 25 апреля ему исполнилось бы 100 лет 18.04.2019 21:30
Калужанам разрешили собирать валежник 18.04.2019 16:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: