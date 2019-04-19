Рейтинг самых богатых: Карапетян поднялся на 29 место

Журнал Forbes на днях опубликовал список богатейших людей России по данным на 2019 год. 29 место в этом рейтинге занял Самвел Карапетян, начинавший в Калуге свой российский бизнес.
По данным издания, состояние 53-летнего Карапетяна за год не изменилось – ему принадлежит около 3,7 миллиарда долларов. В прошлом году предприниматель с аналогичным денежным показателем занимал 30 место в рейтинге.
В пятёрку самых богатых россиян попали Леонид Михельсон (24 миллиарда долларов), Владимир Лисин (21,3 миллиарда), Вагит Алекперов (20,7 миллиарда), Алексей Мордашов (20,5 миллиарда) и Геннадий Тимченко (20,1 миллиарда).
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