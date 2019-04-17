Страницы «Бессмертного полка» газеты «Калужский перекрёсток»

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...
Дорогие читатели! Уже совсем скоро мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. В преддверии этого праздника мы открываем страницы «Бессмертного полка «Калужского перекрёстка». Присылайте нам фотографии и воспоминания о своих родных — тех, кто принимал участие в боевых действиях и трудился в тылу. И помните — праздник закончится, но наши страницы — нет. Мы будем публиковать фотографии, пока вы присылаете их нам.
Мария Тартаковская (1922 – 1989)
Юная девушка в пилотке, в военной форме и с кобурой наперевес — такой в 1941-м запечатлел мою бабушку, Марию Яковлевну Тартаковскую, неизвестный фронтовой фотограф.
А сбоку на снимке нацарапано: «Любимой мамочке от дочки Мэри». Когда Маша отправляла это фото с фронта родным в Житомирскую область, она ещё не знала, что получать его уже некому: мама и сёстры расстреляны, дом превратился в руины…
Мария Тартаковская родилась 15 марта 1922 года на Украине. В действующую армию попала 24 июня 1941 года: как выпускница медицинского техникума она была военнообязанной. Хотя, зная бабушкин характер, я уверена: она в любом случае оказалась бы на передовой.
Но разве могло тогда прийти в голову 19-летней Марусе, что в составе 3-го Украинского фронта она пройдёт от Киева до Берлина и распишется на стенах Рейхстага? Позади останутся прорыв из окружения — Киевского котла — в 1941-м, месяцы жесточайших боёв во время обороны Кавказа на Марухском перевале, в Венгрии и в Польше, хирургические операции под артогнём… И тяготы фронтовых будней скромной советской девушки, которой порой приходилось выбираться из землянки и ночевать под открытым небом, — кругом ведь были одни мужчины!
Понятия «слабый пол» тогда не существовало: хоть и нечасто, но бабушка рассказывала, как тащила на себе с поля боя раненых — иногда на носилках, а иногда и просто подставляя хрупкое плечо.
Война закончилась для старшего лейтенанта медицинской службы Марии Тартаковской только через год после Победы. Из имущества у Маши тогда были лишь гимнастёрка, партбилет и награда — медаль «За боевые заслуги». Хотя что могло быть ценнее?..
На Украине жизнь пришлось начинать с чистого листа. Мария обзавелась жильём, вышла замуж за моего деда — фронтовика-артиллериста с не менее славным боевым прошлым, вернувшегося с войны инвалидом III группы, родила двоих сыновей. До самой пенсии проработала в Винницкой железнодорожной больнице.
К сожалению, мы с ней о войне никогда не говорили. Мы вообще мало о чём успели поговорить: в отличие от пуль, тяжёлая болезнь бабушку Маню не пощадила. Она умерла, когда мне было всего восемь… Спасибо отцу и дяде: они во всех красках передали нам с сестрой её фронтовые воспоминания. А я постараюсь рассказать всё, что знаю о бабушке и о войне, своему сыну…
Прислала внучка Лилия БУЛАЕВСКАЯ.
Николай Павлович БАРАНОВ. 1912 г. — дата смерти неизвестна
«В июле 1941 года мой прадед ушёл на фронт добровольцем и пропал без вести. Судя по письмам, которые бережно хранятся в семье, это случилось в 1943 году. Последнее его письмо датировано 7 февраля 1943 года. А отправленное в ответ 4 марта моей прабабушкой, вернулось с пометкой «В списках не значится». С тех пор о его судьбе ничего не известно».
Прислал правнук Григорий Васильев, ученик 6 класса лицея № 48.
Дмитрий Савельевич КУШНЕРОВ. 1925 г. — 1993 г.
«Мой прадедушка ушёл на фронт в 1941 году, когда ему было всего 16 лет. В том же году его ранили — пуля прошла в 2 см от сердца. Но как только поправился, снова пошёл в бой, побывал в окружении и в плену».
Прислала правнучка Елизавета Чистовская, 11-классница лицея № 48.
Иосиф Максимович ЕРМАЧКОВ. 1895 г. — 1968 г.
«Мой прапрадед служил простым матросом на крейсере «Рюрик», участвовал в революции 1917 года и воевал в Великую Отечественную войну стрелком-радистом. Дошёл до Берлина».
Прислал праправнук Артём Любутов, ученик 2 класса лицея № 48.
Афанасий Андреевич ГОЛОВИН.
«Мой прадед родился в 1921 году, а на фронт ушёл в 1943-м. Воевал в составе 501-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона. Свой боевой путь он прошёл от Тульской области до Берлина. 17 мая мы будем отмечать 98-летие моего прадедушки».
Прислала правнучка Наталья Головина, ученица 10 класса лицея № 48.
Владимир Иванович ЛЕЗНЫЙ. 1926 г. — 1988 г.
«Ушёл на фронт в 1943 году водителем. Прошёл путь от солдата до офицера. Окончил войну в Германии и ещё 8 лет прослужил в г. Бреслау».
Прислал правнук Владислав Остапенко, 10-классник лицея № 48.
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