Калужане просят не гнать торгующих бабушек с улицы Герцена

Калужане обратились к депутатам с просьбой не гнать торговцев с улицы Герцена. Сейчас с лотков в районе дома №27 товар предлагают в основном люди пожилого возраста.
– Под обращением поставили подписи 552 жителя города, – цитирует одного из депутатов пресс-служба городской думы. – Участок вполне подходит для организации мини-рынка, торговые точки не мешают пешеходам и движению транспорта по улицам Герцена и Суворова, необходимо тщательно проработать вопрос и найти оптимальное решение.
Как сообщил начальник управления экономики и имущественных отношений Виталий Еремеев, для пенсионеров, торгующих сельскохозяйственными продуктами со своих дачных участков, будут предоставлены торговые места во всех районах города, в настоящее время этот вопрос обсуждается с территориальными общинами. Что же касается участка в районе дома № 27 по улице Герцена, то торговля ведётся на муниципальной земле, которая не включены в схему размещения нестационарных торговых объектов.
Управлению экономики было поручено рассмотреть возможность создания в районе улицы Герцена ярмарки.
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