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Калужские сенаторы рассказали о своих миллионах, домах и машинах

15.04.2019 13:00 3 754 Дмитрий Ивьев
Калужские сенаторы рассказали о своих миллионах, домах и машинах

Совет Федерации на днях опубликовал данные о доходах сенаторов. Мы изучили декларации двух представителей Калужской области в этом органе власти – Алексея Александрова и Юрия Волкова.

Александров за 2018 год заработал 8,16 миллиона рублей. А его супруга – почти 25,5 миллиона. Им принадлежат четыре земельных участка общей площадью более 9000 квадратных метров, а также доли ещё в трёх участках.

Алексей Александров владеет домом площадью в 321 квадратный метр, его жена – домами в 174 и 647 кв.м, а также долями ещё в трёх домах. Кроме того, у супругов по три квартиры общей площадью около 700 кв.м.

У семьи Александровых в собственности также три машины – Mercedes Benz S 350 D 4Matic, BMW 320 и Toyota Solara.

У Юрия Волкова годовой доход чуть меньше – 5 073 693 рубля, у его супруги – 10 749 328 рублей.

Жене сенатора Волкова принадлежат два участка общей площадью почти 13 000 квадратных метров и дом в 1614 «квадратов». Из недвижимости у них также насчитывается три квартиры площадью 133, 145 и 159 кв.м.

У Юрия Волкова две машины - Mercedes-Benz GL-Class GL 350 BlueTEC 4Matic и Toyota Land Cruiser 100. У его жены три авто - Mercedes-Benz GL-Class GL 350 BlueTEC 4Matic, Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic и Toyota RAV4.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество зарплата алексей александров юрий волков
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