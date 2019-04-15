Калужские сенаторы рассказали о своих миллионах, домах и машинах

Совет Федерации на днях опубликовал данные о доходах сенаторов. Мы изучили декларации двух представителей Калужской области в этом органе власти – Алексея Александрова и Юрия Волкова.
Александров за 2018 год заработал 8,16 миллиона рублей. А его супруга – почти 25,5 миллиона. Им принадлежат четыре земельных участка общей площадью более 9000 квадратных метров, а также доли ещё в трёх участках.
Алексей Александров владеет домом площадью в 321 квадратный метр, его жена – домами в 174 и 647 кв.м, а также долями ещё в трёх домах. Кроме того, у супругов по три квартиры общей площадью около 700 кв.м.
У семьи Александровых в собственности также три машины – Mercedes Benz S 350 D 4Matic, BMW 320 и Toyota Solara.
У Юрия Волкова годовой доход чуть меньше – 5 073 693 рубля, у его супруги – 10 749 328 рублей.
Жене сенатора Волкова принадлежат два участка общей площадью почти 13 000 квадратных метров и дом в 1614 «квадратов». Из недвижимости у них также насчитывается три квартиры площадью 133, 145 и 159 кв.м.
У Юрия Волкова две машины - Mercedes-Benz GL-Class GL 350 BlueTEC 4Matic и Toyota Land Cruiser 100. У его жены три авто - Mercedes-Benz GL-Class GL 350 BlueTEC 4Matic, Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic и Toyota RAV4.
|
Чем накормить картофель 14.04.2019 21:30
Субъективный обзор недели: страсти по Росстату 13.04.2019 21:30
Дмитрий Хабаров рассказал в Калуге о Тутаеве и работе Дедом Морозом 12.04.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Знакомимся с системой бесконтактных платежей
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: