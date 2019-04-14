Чем накормить картофель

Известный картофелевод Александр Глухов, который вывел несколько сортов, таких как «киви», «иван-да-шура», встретился с калужскими дачниками в Городском досуговом центре.

— То, что мы выращиваем сами на своих участках — это наше здоровье, — уверен Глухов. — Пока есть возможность работать на земле, нужно это делать и угощать результатами своего труда детей, внуков. Это как деликатес, по-другому сейчас и не скажешь.

Всё начинается с ухода

— Картофель — культура рыхлых и плодородных почв. Нежелательно его сажать на тяжёлом суглинке. Содержание гумуса должно быть не меньше двух процентов, содержание фосфора и калия — средневысокое. Также в почве должны быть магний, кальций, цинк, железо. Тогда с сотки можно получать свободно 500–700 кг урожая! Три года тому назад в Волгоградской области испытали сорт «альвара». Он дал с сотки 1200 кг.

Так что всё начинается с ухода. На песчаных почвах нужно повышать плодородие, внося торф, перепревшие солому и опилки, которые предварительно готовятся: перемешиваются с мочевиной или три месяца проливаются аммиачной селитрой.

Воздухопроницаемость поч­вы должна быть хорошей, чтобы не допустить удушья клубней.

Известный калужский картофелевод Александр ГЛУХОВ.

Перемена места

— Грешат личные подсобные хозяйства многолетней посадкой картофеля на одном месте. В настоящее время это неприемлемо. В почве накапливаются устойчивые болезни. Так, споры фитофтороза могут перезимовать в земле и зара­зить семенной материал при посадке.

Поэтому необходим севооборот. Лучше всего картофель сажать после огурцов, бобов и лука. А возвращать его на то же место не раньше чем через три года — я это делаю через четыре.

Питание

— Раньше рекомендовали вносить 4–6 кг перепревшего навоза на 1 кв. м. Навоз — дорогое удобрение. Поэтому надо делать компосты из сорняков, всевозможных растительных отходов, которые через год становятся полностью перепревшими. В продаже много вермикулитов — биогумусов. Локально вносить такое удобрение очень выгодно. Биогумус смешивается с различными удобрениями. Это приводит к удвоению, утроению урожая.

Из минеральных удобрений лучше, чем финская картофельная «Кемира», я ничего не встречал. Препарат без хлора. Наши производители тоже выпускают бесхлорные удобрения, например, «Диаммофоску». На их упаковке должно быть указано: бесхлорная.

На калужских почвах хороший результат даёт внесение калимагнезии и сульфата калия. Калий должен быть тоже без хлора. Ведь хлор ухудшает вкусовые качества картофеля, клубни хуже хранятся, при варке картофель начинает темнеть.

В наших почвах не хватает магния, цинка, бора. Поэтому обязательно нужно вносить и микроэлементы.

Меня выручает «Акварин». Он вносится при всходах, при бутанизации, при появлении клубней.

Минеральные удобрения вносить легко: одна столовая ложка под каждый куст. Нельзя сажать клубни прямо на минеральное удобрение, иначе корневая система получит ожог. Удобрения обязательно нужно смешать с землёй.

Подготовка почвы

— Осенью участок под посадку картофеля перекапывают, удалив сорняки.

Неплохо использовать на участке сидераты. Они тоже способствуют хорошему урожаю. Однако нельзя допускать, чтобы сидераты дали плоды. Не дай Бог, обсеменятся, тогда они станут сорняками. А сорняки забирают до 50% питания. Поэтому сидераты нужно перекопать осенью, перед наступлением сильных морозов, а озимые — весной.

Я консультировал, как вырастить картофель, в Свято-Георгиевском Мещовском монастыре. По моему совету там посеяли донник белый. Затем посадили картофель «иван-да-шура». На серно-кислых почвах монахи собрали 73 тонны картофеля с одного гектара. Картофель отличного качества, чистый.

Донник, все бобовые считаются одними из лучших предшественников картофеля, но и их можно использовать как сидераты.

На песчаных почвах лучше сеять белый люпин. В советское время люпин завозили в наш регион для повышения плодородия почв на полях.

Хороший эффект заметен после применения фацелии. Она прекрасный медонос, накапливает зелёную массу, в которой много азота.

А горчица помогает бороться с проволочником, уничтожает на участке некоторые виды нематод. Вообще, известно около 600 видов нематод. Самые зверские — стеблевые и золотистые. Овёс тоже уничтожает нематоды.

Засадив тяжёлый суглинок озимой рожью и озимой викой, через два года мы совершенно изменили структуру почвы. Она стала рассыпчатой. К слову, рожь подавляет сорняки.

Сидераты — это самый дешёвый и быстрый способ повысить плодородие почв, разрыхлить их, если они тяжёлые. Но использовать их надо аккуратно.

Смотрим на берёзу

— Лучшее время для посадки картофеля — когда на берёзе появляются листья размером с копеечку. Это говорит о том, что почва прогрелась. Как правило, это происходит в первой декаде мая.

Самый главный критерий для посадки растений — температура почвы на глубине посадки. Для картофеля она должна быть не ниже 7–8 градусов. Есть один сорт, который переносит пониженные температуры. Мы общались с иностранными учёными, которые его выращивают. А у нас в основном такие сорта, которые, если посадить при температуре 3–4 градуса, вообще не взойдут.

Ориентируемся по солнцу

— Немаловажную роль играет размещение грядок картофеля. Они должны быть с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. В период засухи это крепко выручает растения: меньше болеют, у них выше урожайность, так как они друг друга затеняют.

Нужно обратить внимание и на ширину междурядий. Современным сортам 60–70 см мало. Как минимум должно быть 75 см, многие делают 90, есть технологии и на 1 метр 40 см.

О том, зачем делать высокие гряды и как выбрать сорт, читайте в следующем номере.

Эта статья была опубликована в №15 газеты «Калужский перекрёсток» от 10.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.