Фотонастроение: как живётся туристам-водникам

Продолжаем публиковать работы фотографов в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки нашего читателя Сергея Аргунова.
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Дорогие друзья, в рамках проекта «Весеннее настроение» хочу рассказать о жизни туристов-водников. Мероприятие проходило на реке Серёна (приток Жиздры) 6-7 апреля, сего года.
Сам трек составил чуть более 30 километров - от деревни Плюсково до деревни Каменка (Козельский район), но, учитывая наше настроение, мы его растянули на 2 дня.
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Калуга принимает «Зелёный Марафон»
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