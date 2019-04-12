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Фотонастроение: как живётся туристам-водникам

12.04.2019 15:00 1 245
Фотонастроение: как живётся туристам-водникам

Продолжаем публиковать работы фотографов в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки нашего читателя Сергея Аргунова.

***

Дорогие друзья, в рамках проекта «Весеннее настроение» хочу рассказать о жизни туристов-водников. Мероприятие проходило на реке Серёна (приток Жиздры) 6-7 апреля, сего года.

Сам трек составил чуть более 30 километров - от деревни Плюсково до деревни Каменка (Козельский район), но, учитывая наше настроение, мы его растянули на 2 дня.

Уважаемые читатели! Если вы или ваши друзья, знакомые увлекаетесь фотографией, у вас есть сюжеты о Калуге и области и хочется их опубликовать, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: общество фотонастроение
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