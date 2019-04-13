Субъективный обзор недели: страсти по Росстату

Вторая пара обуви

Главное государственное статистическое агентство опубликовало исследование, согласно которому почти 80% россиян испытывают трудности с покупкой самого необходимого, а 35,4% не могут купить вторую пару обуви на сезон. Недоступная трети россиян вторая пара обуви разлетелась по СМИ. «Уста» Кремля Дмитрий Песков потребовал от Росстата разъяснений:

— Почему именно обувь? Почему именно трети и откуда эти цифры?

Не только обувь, конечно. В исследовании Росстата говорится и о многих других показателях, ­например таких:

53% семей не могут справиться с неожиданными тратами — расходами на срочный ремонт жилья, на замену предметов длительного пользования, на срочные медицинские услуги и т.п.

Каждая четвертая семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество — день рождения, Новый год и др.

11% семей сообщили, что им не хватает средств на покупку жизненно необходимых лекарств.

И что с этими данными делать, ­если в так называемом майском указе президента в качестве одной из общенациональных задач заявлено двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. По итогам 2018 года за ее чертой оказались 18,9 млн. человек — 12,9% всего ­населения страны. Причем по критериям бедности, установленным самим же государством. Новые данные Росстата, получается, портят и без того неприглядную картину. Вот Песков и дал понять, что в Кремле обескуражены. Только-только сменили главу Росстата — и вот опять!

«Хитрые дармоеды»

А чиновники разных уровней продолжают разоблачать ленивых, ­лукавых и жадных до чужого добра россиян. Замминистра здравоохранения Прикамья Михаил Мальцев выявил в своей сфере сразу две важные статьи экономии бюджета.

Разоблачитель хитрых пенсионеров Михаил Мальцев.

— Я считаю, что персонал, который работает в ночные смены, просто просиживает часы и получает зарплату ни за что. По ночам никто никого в больнице не лечит. Это раз. Что касается пенсионеров, которым якобы жизненно необходим круглосуточный стационар, то могу с уверенностью заявить, что большинство из них не имеет столь серьезных заболеваний. Если хотите, 90% ложатся в больницу, чтобы отдохнуть от домашних дел и бесплатно поесть, ­сэкономив на продуктах. Это еще называется дармоедство. И ради этого мы должны тратить миллионы бюджетных средств? Это два.

Суперсолдат по методу Дурова

Суровая реальность атакует нас со всех сторон, противостоять ей можно только ирреальными способами.

Официальный журнал Минобороны «Армейский сборник» опубликовал статью «Суперсолдат для войн будущего», рассказывающую об имеющихся в арсенале наших военных методиках боевой парапсихологии, телепатии и прочего телекинеза. «Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он «насквозь» видит взятого в плен солдата противника. Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно отвертеться», — говорится в статье.

Этим «технологиям», по версии военного журнала, обучаются не только бойцы спецназа, но и высшие лица страны. Киношные шаолиньские монахи отдыхают.

Характерная деталь, на которую, считаю, обязательно должны обратить внимание врачи — российские специалисты научились телепатии, работая с дельфинами: «Они мысленно давали животным команды, которые теми выполнялись. ­Подобное практиковал знаменитый дрессировщик Дуров. Методика, как оказалось, применима и для людей. Более того, оказалось возможным воздействие даже на технику. Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радио­передачи, коммуникации».

Кундалини-йога

Руководство ФСИН отреагировало на жалобу члена Совета Федерации Елены Мизулиной в Генпрокуратуру на занятия йогой в российских тюрьмах. Обращение было основано на письме главного сектоведа РПЦ МП Александра Дворкина: «В условиях СИЗО практики подобного рода могут привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению практикующих и, как следствие, к появлению гомосексуальных связей между заключенными».

Замглавы ФСИН Валерий Максименко в ответ заявил, что йогу в тюрьмах запрещать не будут.

— Ею весь мир занимается, и вреда от нее никому нет. И к гомосексуализму от нее никого не потянет. Но даже если и потянет, у нас в стране демократия, и каждый имеет право выбрать свой путь, статьи за гомосексуализм нет. А к тем людям, которые к ней призывают, к ним самим нужно как следует присмотреться, — сказал Максименко.

Присмотреться к ним самим, действительно, нужно. Впрочем, Мизулина заявила, что намерена обратиться в Роскомнадзор по факту распространения «фейковых новостей». По ее словам, в обращении в Генпрокуратуру не содержалось требований запретить занятия йогой в тюрьмах, а она лишь перенаправила туда содержащее такое требование письмо Дворкина. Сам же сектовед уточнил, что речь у него шла не о йоге вообще, а только о кундалини-йоге, работающей непосредственно с сексуальной энергией человека. Да, прав замглавы ФСИН, присмотреться к ним нужно.

Сгорел на работе

В Дагестане участковый полицейский Курбан Магомедов умер от передозировки наркотиков в гостях у коллеги из наркоконтроля Тамерлана Шапиева. В выходные друзья решили расслабиться и употребляли вещества, которые хозяин квартиры, видимо, наконтролировал за рабочую неделю. В итоге участковый скончался.

Чаплин против Акимова

Митинг против «цифровизации общества» прошел 6 апреля в Москве. Участники — несколько десятков человек, одни — с православными иконами, другие — с портретами Ленина и Сталина. В их рядах был замечен опальный протоиерей РПЦ МП Всеволод Чаплин. Главные лозунги: «Нет цифроконцлагерю!», «Цифровое образование = цифровое слабоумие!» и даже «Акимов, уходи!».

Подарок к Дню космонавтики

И совсем свежее, праздничное.

«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд. рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — говорится в докладе генпрокурора РФ Совету Федерации.

Эта статья была опубликована в №15 газеты «Калужский объектив» от 12 апреля 2019 года.