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Директор пятой школы просит разобраться с обвинением его в «преступной халатности»

12.04.2019 16:36 11 1279 Оксана КОЛОСОВА, Фото: pixabay.com.
Директор пятой школы просит разобраться с обвинением его в «преступной халатности»

В среду, 10 апреля, директор школы № 5 г. Калуги Сергей ЗЕЛЕНОВ, который также является депутатом городской думы, выступил на её заседании с коротким обращением в адрес председателя гордумы Александра Иванова.

- Прошу оградить меня от клеветы, которая прозвучала в эфире ТРК «Ника ТВ» 4 апреля в мой адрес, - сказал Сергей Зеленов. – Начальник Управления образования в интервью позволила себе оклеветать меня и обвинить в «преступной халатности». Прошу создать комиссию по рассмотрению данного интервью.

Словосочетание «преступная халатность» в отношении директора 5-й школы прозвучало из уст начальника Управления образования г. Калуги Ольги ЛЫТКИНОЙ в интервью программе «Главное». Речь шла о школьном питании, которое в последнее время вызывает массу нареканий со стороны и школьников, и их родителей.

Очередной повод обсудить проблему появился после недавнего скандала в ульяновском Суворовском училище, где около 30 кадетов попали в больницу с подозрением на эхинококк. Есть версия, что заражение произошло черед пищеблок. Кормила кадетов питающая компания, которая оказывает аналогичную услугу нескольким школам Калуги. Конкурс по организации питания она выигрывает второй год подряд, сильно снижая начальную стоимость контракта.

В калужском Минобре заявили, что в нашем регионе подобных инцидентов не было.

- В течение учебного года мы постоянно проверяем продукты, которые приходят в наши столовые, контролируем готовые блюда, - сказала, в частности, в интервью ТРК «Ника» Ольга Лыткина. – Когда прошла эта информация (об отравлении кадетов в Ульяновске. – Прим. ред.), мы, безусловно, встревожились. Но, несмотря на это, мы были уверены, что у нас такого не происходит, потому что в течение предыдущего полугода и до этого ещё целый год, когда кормила эта компания, мы проверяли продукты, и у нас каких-то нареканий по их качеству не было. Несмотря на это, мы провели дополнительные пробы. Всего в школах было проведено порядка 64 проверок. Результаты нормальные. В школах фактически не выявлены продукты, которые непригодны к применению или не соответствуют ГОСТам.

Впрочем, сотрудники этой питающей организации в Калуге всё же «отличились». Как мы рассказывали, в школе № 5 у пяти работников пищеблока в медкнижках не было анализов на брюшной тиф и стафилококк, прививок от кори, краснухи и гепатита. Тем не менее, они приступили к работе.

Возможно, подобные нарушения имели место не только в 5-й школе, но и в других образовательных учреждениях, где работает данная компания, но вслух об этом не побоялся сказать директор только одной школы. На то у него имелись веские причины: за год работы в школе вышеупомянутой организации количество учащихся, питающихся в столовой, уменьшилось в два раза. Дети постоянно жаловались на то, что завтраки и обеды стали невкусные. То же самое говорили и многие учителя.

- Год тому назад, когда эта питающая организация зашла на наш рынок, директор 5-й школы говорил, что у него всё замечательно, - прокомментировала Ольга Лыткина. – Я бы хотела напомнить всем руководителям образовательных учреждений, что за организацию питания в школе, в первую очередь, отвечает её руководитель. И вопрос стоял не в том, что стали некачественно готовить, а в том, что был ослаблен контроль именно в этой школе со стороны руководителя. Потому что, когда возник вопрос о не до конца оформленных медицинских книжках, ну извините, это в первую очередь ответственность руководителя образовательной организации. Каким образом он разрешил работать пищеблоку, если увидел, что у какого-то сотрудника не до конца пройден медосмотр? Согласитесь, это преступная халатность, я считаю.

Сергей Зеленов обвинения в «преступной халатности» считает абсолютно беспочвенными. К тому же администрация образовательного учреждения, узнав о нарушениях, которые имели место в работе питающей компании, немедленно направила в её адрес письмо с требованием устранить их.

- Согласно гражданско-правовому договору между школой и питающей организацией, ответственность за отсутствие у персонала пищеблока санитарных книжек со своевременным медицинским осмотром несёт исполнитель, то есть подрядчик, а не школа, - говорит Зеленов.

Сколько времени понадобится депутатской комиссии, чтобы изучить интервью начальника Управления образования, и как скоро она озвучит свои выводы, пока неизвестно. Мы будем следить за развитием событий.


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Авторы
Оксана КОЛОСОВА 
Фото: pixabay.com.
Тэги: общество сергей зеленов ольга лыткина
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