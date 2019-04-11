Сброс отходов в реку: водоканал прокомментировал скандальное видео

В четверг, 1 апреля, наш читатель Alefandr в рубрике «Глас народа» разместил видео, снятое в Ермолино. По его словам, сотрудники водоканала бросили трубу напрямую в Протву и сливают туда отходы.
- Скоро будет экологическая катастрофа, - уверен автор сообщения. - В 100 метрах городской пляж и водозаборка, речка обеспечивает водой город.
За комментариями мы обратились в «Калугаоблводоканал».
- В настоящее время аварийная ситуация на сетях устранена, - рассказали в пресс-службе предприятия. – Канализационная насосная станция пущена в работу по правой напорной линии, но из-за скопления жира, тряпок и прочих вещей, которые спускаются в канализацию, возник засор и воздушная пробка. В настоящее время насос под давлением проталкивает стоки до очистных сооружений. Согласно мониторингу ситуации, процесс идёт и в ближайшие сутки весь шлак будет вытолкнут.
Как только это произойдёт, насосная станция заработает в полном режиме, и сливная труба будет убрана, уверяют в водоканале.
Также в ближайшее время коммунальщики обещают переложить аварийный участок левой напорной линии.
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