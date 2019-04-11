Гибрид Сталина и Мао Цзэдуна «вывели» в калужском музее

Валентин Чернов с популярными кошками-копилками. На подобных «зверушках» тренировался герой Георгия Вицина в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Заводная игрушка подъезжает к ногам 9-летней девочки, несколько раз переворачиваясь на ходу, и замирает. Ребёнок с любопытством разглядывает железного кота, который оказался старше её бабушки.

- 1946 год! Вот что значит немецкая механика, работает до сих пор, - рассказывает Валентин ЧЕРНОВ, показывая клеймо на обороте игрушки.

Вместе с супругой Юлией он открыл в Калуге «КотМузей». Здесь собрано 5000 экспонатов со всех концов света.

«Расплодились»

- Валентин - инженер, по работе часто бывает в командировках, - рассказывает Юлия. – 19 лет назад с ярмарки из Подмосковья привёз сувенир - котика. Он так всем понравился, что Валентин стал фигурки котов привозить из любых поездок. А потом это превратилось в нашу общую страсть. Мы стали общаться с коллекционерами на различных форумах и сайтах, «охотиться» за интересными экземплярами. Где только котов не искали, были даже на блошином рынке Гибралтара. Есть собиратели фигурок собачек, мишек, ангелочков. Я даже знаю коллекционера ёжиков из Украины. Но коты – это хит продаж. Среди фигурок животных они самые дорогие и самые ликвидные. За кота будут биться-торговаться до последнего, он уйдёт по самой высокой цене. Котолюбов и у нас достаточно. Так, в Обнинске есть коллекционер, который собирает только котов в сапогах. У него уже около 400 экземпляров. Есть любители фарфоровых котиков, причём они должны быть строго не больше 15 см. Есть собиратели деревянных котов-матрёшек, есть - керамических, есть - прикладных предметов.



Именно эта фигурка послужила основой коллекции.

Юлия и Валентин начали с сувенирной продукции, а перешли на антиквариат. Супруги шутят, что кошки расплодились быстро, поэтому вскоре их коллекция достигла таких размеров, что стала вытеснять хозяев из дома.

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Тогда они задумались об открытии собственного музея.

- Мы изначально понимали, что это будет коммерчески невыгодный проект, - отмечает Юлия. - Подобные музеи выживают, если являются приложением к чему-то, например, музей кошек «Мурариум» в Зеленогорске - часть гостиницы. Но нам так захотелось показать свою коллекцию, поделиться этой красотой. Может быть, кто-то и для себя откроет удивительный мир кошек.

Калужане долго искали подходящее помещение, чтобы он было на пересечении туристических маршрутов. В итоге выкупили старую квартиру на Пушкина, 6. Отремонтировали и превратили в выставочный зал.

Иосиф Мао

Зайдя в музей, не перестаёшь удивляться насколько разнопланово кошки представлены в искусстве и быту. Это и щётки, и крючки, и пепельницы, и прищепки, и погремушки, и портреты, и вазы, и часы. А некоторые экспонаты о прошлом расскажут даже ярче и интереснее, чем учебник истории.

Уже с порога чувствуешь на себе властный взгляд фарфорового кота. Он будто буравит тебя глазами.



Это великий КО или Иосиф Мао, как зовут его в шутку Юля и Валентин.

Сделан в Юйчжоу в ноябре 1947 года в период расцвета дружбы между Китаем и СССР. Может быть, именно поэтому у него такие знакомые, ледяные глаза.

- Подобные фигурки были очень популярны. Но когда началась культурная революция, стали считаться символом мещанства. И их нещадно уничтожали. Этому коту повезло. Попал в СССР вместе с семьёй военнослужащих, - рассказывает Юлия.

У витрины с советскими игрушками ностальгирует старшее поколение.

- Ой, у меня точно такая же корзиночка с котятами была, - восклицает пожилая женщина.

Погремушки, пищалки, заводные игрушки на время уносят калужан в их детство.



Культовые кошки-копилки. Они интересны своей расцветкой. В северных регионах – тёмные, в южных – более красочные.

Такие разные

По цвету фигурки, форме глаз, наличию аксессуаров можно определить, откуда она родом.



Чопорные английские коты - с бантами.



Чешские – достаточно утончённые, отличаются необычными геометрическими формами.

- А на это полочке у нас серые немецкие «полчища», - показывает Юлия серо-белые фигурки. - Кажется, что они одинаковые, но присмотришься – абсолютно разные. Все животные при деле: кто с птицами играет, кто - с ящеркой, кто - с мячом. Никто не улыбается, никто не нежится. Когда-то в Германии эту раскраску обожали несколько фабрик.



С картин, как живые, смотрят ангорские кошки.

- В начале XX века в Австро-Венгрии аристократы заказывали портреты своих котов. Таким образом увековечивали домашних любимцев.

Заграницей на одном из блошиных рынков калужане нашли кошек из папье-маше. Их сделали дети.



А вот такой штоф обнаружен в Новгородской области. Сам он весит 8 кг. Вмещает в себя три литра жидкости.

В Европе фигурки котов также приносят пользу: крючки, прищепки, зажимы для бумаг, пепельницы, подставки для книг.

«Родиться» с кошкой во рту

Если в нашей стране популярны серебряные ложки для младенцев, то в Англии – серебряные погремушки.



Погремушка с перламутром для лордов. Начало XX века.

- Нет такой страны, где бы не сделали хотя бы одну кошечку, - уверена Юлия. – К слову, в России по статистике 40% семей держат кошек.

Юля и Валентин не стали исключением, у них кошка и кот.



1850 год. Франция. Каркасонский фарфор. Кот для дорогих соусов.



Фигурка «Кошка с бантом». Расписана вручную. Это знаменитая венгерская сетка Herend.



Солонка в виде бюргерской кошачьей семьи. Довоенный «мейсен». Советский солдат привёз после войны из Германии.

Жемчужины коллекции

На блошином рынке в Будапеште в антикварном павильоне калужским коллекционерам удалось заполучить работу венгерского скульптора и художника второй половины ХХ века Шандора Варади «Умывающаяся кошка». Его творения находятся в музеях по всему миру. Теперь есть и в России.

- Многие продавцы нас знают, ждут, специально откладывают интересные экземпляры. А в павильоне, где была выставлена «Умывающаяся кошка», пожилой венгр, услышав русскую речь, отказался с нами общаться. Притворялся, что и по-английски не понимает, - вспоминает Юлия. - Но я не отступала, он слушал, слушал, а потом спросил: «Вы на чём приехали?» - «Прилетели на самолёте». – «А вы не на танке?» Старшее поколение всё ещё помнит венгерское восстание 1956 года... Потом этот человек стал нашим хорошим приятелем, сейчас разыскивает для нас интересных кошек.

В коллекции калужан есть и миниатюры мастера Бергмана «Коты боксёры» и «Коты-санитары».



На первый взгляд эти две фигурки как братья-близнецы.

- Они вроде и похожи, но можно найти массу отличий, - говорит Юлия. – Фигура справа – знаменитая работа Асты Бржезицкой. 1956 год. Дулевский фарфоровый завод. Стоила 120 рублей. По тем временам - огромные деньги. Поэтому умельцы делали гипсовые копии. Одна из них – слева. Стоила всего рубль.



Гарднеровский фарфор. 50-е годы XIX века.



Точно такие же часы были в фильме «Место встречи изменить нельзя».

- Уникальный экспонат. Часы так понравились режиссёру, что он их использовал для создания более зловещей атмосферы в фильме, - рассказывает руководитель музея. - Их делали в Пензенской области на Сердобском часовом заводе. Когда завод закрыли, музей ликвидировали. А мы часы забрали.

К восторгу посетителей, часы ходят до сих пор.

Каждая вещь в музее заслуживает отдельного внимания, многие чудом пережили войны, революции, пересекли не одну границу.

Юлия и Валентин не собираются останавливаться на достигнутом, коллекция постоянно пополняется, а экспозиция музея обновляется.

- Вообще, в Калуге очень много увлечённых людей. Им есть что показать, о чём рассказать, - уверены создатели музея. – Но, увы, для коллекционеров нет площадок, блошиных рынков, таких как в Петербурге на Удельной, где мы могли бы что-то продавать или обмениваться вещами.

Уважаемые читатели, а вы собираете какие-либо коллекции? Расскажите в комментариях!