Тотальный апрель: обнаженка, гоблины и дорогие митрополиты

Субъективный обзор недели от редактора «Калужского объектива».

Обнаженка

В разговорах с людьми самого разного статуса — от собственной жены до умного высокопоставленного регионального чиновника — слышу одно и то же: «Как-то неприглядно все вокруг — запустение, грязь, безнадега. Никогда такого не было». А как по мне, так всегда такого хватало. Текущие изменения не столько вне, сколько внутри. Что-то перещелкнуло во внутренних настройках, и люди стали вдруг замечать то, что ретушировалось розовой пеленой внушенной стабильности. Теперь пелена спала.

Конец эпохи застоя, как выразился «наше кое-что» Шнуров (его мы цитировали в прошлом обзоре). Начало переходного периода. Тотальный апрель: снег сошел, а зелени еще нет. Обнаженная земля, обнаженная тревога, голые деревья, голые короли. Пустеющие кошельки — только драйвер, запускающий программу «Обнаженка». Примерно как в конце 80-х.

В узкополитическом смысле конец застоя это еще и конец эпохи неприкасаемых. Но о нем мы написали в другом обзоре — для последнего номера «Калужского перекрестка».

«Развитое мужское начало»

Чтобы, не дай Бог, не лишиться неприкасаемости, нашему высшему эшелону приходится как-то по-особенному изощряться, придумывать нетривиальные ходы.

«Наш президент — особенный человек. Знаете, я горжусь тем, что у него такое развитое мужское начало. Вы, женщины, очень хорошо понимаете, о чем я говорю», — охарактеризовал Владимира Путина глава Тувы Шолбан Кара-оол в интервью РИАН.

Путин и молодежь: глава государства вручил награды молодым деятелям культуры. Впечатления от общения с ними у президента самые прекрасные. Уверены, что и наша газета Владимиру Владимировичу очень понравится.

Щедрая душа

«Россия безвозмездно выделит Киргизии $30 млн.». Это сообщение возмутило многих завистливых россиян. «Зачем?!» — воскликнули они. Как зачем? Президент братской страны попросил, нельзя же отказать, примерно так прокомментировал этот наивный вопрос помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

Перед этим Киргизия повысила России арендную плату за землю для военной базы. А в 2017 году Россия списала Киргизии долг в $240 млн. Даже как-то жаль, что Калужская область — это не Киргизия, например.

Экс-«единоросс» против экс-домохозяйки

Депутат молодежной Думы Иркутска от «Единой России» 22-летний Владимир Иващенко назвал жителей Усть-Илимска, вопреки сценарию выбравших мэром не главу Гордумы, а молодую домохозяйку Анну Щекину, «дебилами и ограниченным стадом», которое «в политике не шарит».

Отдали «родной город малолетке без образования» и даже не понимают, что натворили, посетовал высокообразованный великовозрастный юноша. Приводить отпущенные младодепутатом по адресу симпатичной молодой дамы сексуально ориентированные оскорбления уж не будем.

Далеким Усть-Илимском будет руководить бывшая домохозяйка Анна Щекина.

«Стадом и дебилами» назвал избравших ее земляков болеющий душой за судьбу родного города юный единорос Владимир Иващенко. «Ну почему не меня?», – читается между строк.

После того как старшие товарищи оперативно намекнули, юный «единоросс» публично попросил прощения. Однако одним извинением здесь, похоже, не отделаться. В иркутском отделении «ЕР» сообщили, что резко осуждают «хамские высказывания» Иващенко и ему грозит исключение из партии.

Измельчавшие ценности

В российском обществе нет ценностей, которые могли бы его консолидировать, считают социологи исследовательской группы «ЦИРКОН». Согласно опросу, в ценностной картине мира россиян доминируют мещанские здоровье (76%) и семейное счастье (62%). Лидировавший 3–4 года назад прекрасный патрио­тизм опустился до 18%. В качестве компенсации до 38% поднялась опция «Свобода и независимость».

Религия в качестве основы общественной и государственной консолидации абсолютным большинством россиян даже и не рассматривается. Но «служители культа» все равно стараются.

«Гоблины против хомлинов»

Таким комментарием отреагировали вредные соцсети на адресованное местному губернатору требование Калининградского архиепископа РПЦ МП убрать с улиц города фигурки домовых — хомлинов, которые — страшное дело! — задают «тенденцию к популяризации идей неоязычества и примитивного национализма». А представьте, как с древним язычеством и греческим национализмом бороться начнут — прощайте, Венеры и Аполлоны. Впрочем, калиниградцы выход из положения, кажется, нашли: хомлинов — крестить!

За обманчивой милой внешностью хомлинов зоркий архиепископ разглядел «тенденцию к популяризации идей неоязычества и примитивного национализма».

Братья-католики тоже жгут

Хотя и не в России, зато в самом буквальном смысле. В польском городе Гданьске священники устроили перед собором костер из книг, в частности из «Гарри Поттера» Джоан Роулинг и «Сумерек» Стефани Майер. Фотографии «акции» по­явились 31 марта в Facebook на страничке фонда «СМС с неба». Эти книги идут вразрез со словом Божиим, пояснили акционисты. Кроме книг в ритуальный костер пошли деревянные атрибуты — маски и статуэтки — других религий. Хорошо, что прямые представители Господа Бога всегда рядом и готовы нам, грешным, все Его установки передать. Впрочем, и они в полном отрыве от реальности пребывают не всегда.

«У нас тут церковники книги про Гарри Потера сжигают. Не шутка», – написал в антиклерикальной российской группе в «Facebook» русскоговорящий верующий поляк. Совсем тут запутаешься!

Дороги и митрополиты

– Если я буду ездить по нашим дорогам на совсем простой машине, от меня ничего не останется, — так другой митрополит РПЦ МП — Саратовский — объяснил, зачем купил себе новую «Toyota Camry».

Оказывается, это вопрос выживания! После «стебной» реакции антиклерикальной публики апологией новой митрополичьей колесницы занялась главред епархиального сайта «Православие и современность» Марина Бирюкова. «Перестанете хотеть, чтобы митрополит непременно ездил на «Оке» и жил в хрущобе», — потребовала она от завистников.

Но это полумера, считаю. Предлагаю россиянам перестать хотеть вообще. И податься в радикальные буддисты.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский объектив» от 05.04.2019.