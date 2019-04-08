Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Понедельник, 08 апреля
$ 65.41 0.08
73.44 0.02
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Тотальный апрель: обнаженка, гоблины и дорогие митрополиты

08.04.2019 21:35 1 566 Алексей Зайцев
Тотальный апрель: обнаженка, гоблины и дорогие митрополиты

Субъективный обзор недели от редактора «Калужского объектива».

Обнаженка

В разговорах с людьми самого разного статуса — от собственной жены до умного высокопоставленного регионального чиновника — слышу одно и то же: «Как-то неприглядно все вокруг — запустение, грязь, безнадега. Никогда такого не было». А как по мне, так  всегда такого хватало. Текущие изменения не столько вне, сколько внутри. Что-то перещелкнуло во внутренних настройках, и люди стали вдруг замечать то, что ретушировалось розовой пеленой внушенной стабильности. Теперь пелена спала.

Конец эпохи застоя, как выразился «наше кое-что» Шнуров (его мы цитировали в прошлом обзоре). Начало переходного периода. Тотальный апрель: снег сошел, а зелени еще нет. Обнаженная земля, обнаженная тревога, голые деревья, голые короли. Пустеющие кошельки — только драйвер, запускающий программу «Обнаженка». Примерно как в конце 80-х.

В узкополитическом смысле конец застоя это еще и конец эпохи неприкасаемых. Но о нем мы написали в другом обзоре — для последнего номера «Калужского перекрестка».   

«Развитое мужское начало»

Чтобы, не дай Бог, не лишиться неприкасаемости, нашему высшему эшелону приходится как-то по-особенному изощряться, придумывать нетривиальные ходы.

«Наш президент — особенный человек. Знаете, я горжусь тем, что у него такое развитое мужское начало. Вы, женщины, очень хорошо понимаете, о чем я говорю», — охарактеризовал Владимира Путина глава Тувы Шолбан Кара-оол в интервью РИАН.

Путин и молодежь: глава государства вручил награды молодым деятелям культуры. Впечатления от общения с ними у президента самые прекрасные. Уверены, что и наша газета Владимиру Владимировичу очень понравится.

Щедрая душа

«Россия безвозмездно выделит Киргизии $30 млн.». Это сообщение возмутило многих завистливых россиян. «Зачем?!» — воскликнули они. Как зачем? Президент братской страны попросил, нельзя же отказать, примерно так прокомментировал этот наивный вопрос помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

Перед этим Киргизия повысила России арендную плату за землю для военной базы. А в 2017 году Россия списала Киргизии долг в $240 млн. Даже как-то жаль, что Калужская область — это не Киргизия, например.

Экс-«единоросс» против экс-домохозяйки

Депутат молодежной Думы Иркутска от «Единой России» 22-летний Владимир Иващенко назвал жителей Усть-Илимска, вопреки сценарию выбравших мэром не главу Гордумы, а молодую домохозяйку Анну Щекину, «дебилами и ограниченным стадом», которое «в политике не шарит».

Отдали «родной город малолетке без образования» и даже не понимают, что натворили, посетовал высокообразованный  великовозрастный юноша. Приводить отпущенные младодепутатом по адресу симпатичной молодой дамы сексуально ориентированные оскорбления уж не будем.

Далеким Усть-Илимском будет руководить бывшая домохозяйка Анна Щекина.

«Стадом и дебилами» назвал избравших ее земляков болеющий душой за судьбу родного города юный единорос Владимир Иващенко. «Ну почему не меня?», – читается между строк.

После того как старшие товарищи оперативно намекнули, юный «единоросс» публично попросил прощения. Однако одним извинением здесь, похоже, не отделаться. В иркутском отделении «ЕР» сообщили, что резко осуждают «хамские высказывания» Иващенко и ему грозит исключение из партии.

Измельчавшие ценности

В российском обществе нет ценностей, которые могли бы его консолидировать, считают социологи исследовательской группы «ЦИРКОН». Согласно опросу, в ценностной картине мира россиян доминируют мещанские здоровье (76%) и семейное счастье (62%). Лидировавший 3–4 года назад прекрасный патрио­тизм опустился до 18%. В качестве компенсации до 38% поднялась опция «Свобода и независимость».

Религия в качестве основы общественной и государственной консолидации абсолютным большинством россиян даже и не рассматривается. Но «служители культа» все равно стараются.

«Гоблины против хомлинов»

Таким комментарием отреагировали вредные соцсети на адресованное местному губернатору требование Калининградского архиепископа РПЦ МП убрать с улиц города фигурки домовых — хомлинов, которые — страшное дело! — задают «тенденцию к популяризации идей неоязычества и примитивного национализма». А представьте, как с древним язычеством и греческим национализмом бороться начнут — прощайте, Венеры и Аполлоны. Впрочем, калиниградцы выход из положения, кажется, нашли: хомлинов — крестить!

За обманчивой милой внешностью хомлинов зоркий архиепископ разглядел «тенденцию к популяризации идей неоязычества и примитивного национализма».

Братья-католики тоже жгут

Хотя и не в России, зато в самом буквальном смысле. В польском городе Гданьске священники устроили перед собором костер из книг, в частности из «Гарри Поттера» Джоан Роулинг и «Сумерек» Стефани Майер. Фотографии «акции» по­явились 31 марта в Facebook на страничке фонда «СМС с неба». Эти книги идут вразрез со словом Божиим, пояснили акционисты. Кроме книг в ритуальный костер пошли деревянные атрибуты — маски и статуэтки — других религий. Хорошо, что прямые представители Господа Бога всегда рядом и готовы нам, грешным, все Его установки передать. Впрочем, и они в полном отрыве от реальности пребывают не всегда.

«У нас тут церковники книги про Гарри Потера сжигают. Не шутка», – написал в антиклерикальной российской группе в «Facebook» русскоговорящий верующий поляк. Совсем тут запутаешься!

Дороги и митрополиты

– Если я буду ездить по нашим дорогам на совсем простой машине, от меня ничего не останется, — так другой митрополит РПЦ МП — Саратовский — объяснил, зачем купил себе новую «Toyota Camry».

Оказывается, это вопрос выживания! После «стебной» реакции антиклерикальной публики апологией новой митрополичьей колесницы занялась главред епархиального сайта «Православие и современность» Марина Бирюкова. «Перестанете хотеть, чтобы митрополит непременно ездил на «Оке» и жил в хрущобе», — потребовала она от завистников.

Но это полумера, считаю. Предлагаю россиянам перестать хотеть вообще. И податься в радикальные буддисты.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский объектив» от 05.04.2019.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Алексей Зайцев 
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Как вырастить корнеплоды 08.04.2019 21:30

Фотонастроение: день, когда пришла весна 08.04.2019 17:00

Волка заметили у гаражей на Киёвке 08.04.2019 16:32

Выгул памятника: прохожие поплакались в «Сопливчик» 08.04.2019 16:05

Многочисленные нарушения: в столовой калужской школы №5 царит полный беспредел 08.04.2019 15:21

Народные новости
676 1
ajax
506 1
Скорбящий
4243 4
Тимофей

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 13 апреля, 14:00
Тотальный диктант
Калуга
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров
сб 20 апреля, 16:00
Библионочь «Театр и книга»
Библиотека им. В.Г. Белинского

Для детей

вт 09 апреля, 11:00
Спектакль «Принцесса Лазурной горы»
Калужский театр кукол
чт 11 апреля, 12:30
Честно-честно! Цирк, и только цирк!
Орион, КЗТА
сб 13 апреля, 13:00
Большие секреты для маленьких театралов
Калужский областной драматический театр
вс 14 апреля, 14:00
«Инопланетный космический корабль»
Красная Звезда

Концерты

ср 10 апреля, 18:00
Отчетный концерт ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова
Дом-музей А.Л. Чижевского
чт 11 апреля, 20:00
Концерт группы Gilead
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 12 апреля, 19:00
Группа "САДко". "Я нарисую дом"
Арена КТЗ, ДК
пт 12 апреля, 19:30
Концерт аргентинского танго-дуэта La Melincu
Villagio

Кино

Потерянное звено
Дамбо
Щенячий патруль: Мегащенки
Шазам!
Блоги компаний

Сбербанк: навстречу клиенту

04 апр 2019 16:47

Газэнергобанк запустил обновленную версию интернет-банка и мобильного приложения.

04 апр 2019 12:50
Новости компаний

«МегаФон» - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.