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Как вырастить корнеплоды

08.04.2019 21:30 0 273 Елена Французова
Как вырастить корнеплоды

На этот в раз в клубе «Садовод» обсуждали, как вырастить корнеплоды. Овощевод Елена ДРОЗДОВСКАЯ отметила, что уход за всеми этими растениями очень похож.

  — Во-первых, должна быть рыхлая, воздухопроницаемая почва. Если вы посадите корнеплод в твёрдую, слежавшую­ся землю, то у вас ничего не вырастет, — рассказала она. — Во-вторых, очень важен правильный посев. Если положено сделать это раньше, если этот корнеплод не боится заморозков, сейте. Протянете — наступит жара, не будет достаточно воды, растение уйдёт в стрелку. Кроме того, все корнеплоды любят открытое солнце. Немаловажен и регулярный полив.

Кладезь витаминов

— Самый первый и любимый корнеплод — морковь. Это настоящий кладезь витаминов. Так вышло, что в какой-то один год я несколько раз её сеяла, но морковь так и не взошла.

Всё дело в том, что у сельдерея, петрушки, моркови семена ту­го­­в­схожие. Я нашла способ, как сделать так, чтобы помочь им взойти. Сначала нужно замочить семена на полчаса в тёплой, 50-градусной, воде. Тогда уйдут эфирные масла.

Затем я заливаю семена молоком и выношу блюдо с ними на солнце на 4–5 часов. Если не успеешь посадить, молоко свернётся и превратится в кефир. Чтобы этого не произошло, можно использовать сыворотку.

Грядку готовим заранее: проливаем, припудриваем мелом — он раскисляет почву. Через 5 дней растения начинают всходить.

Время «Ч»

— Чтобы рассчитать дату посадки, я смотрю на упаковку. Если вы сажаете морковь для употребления в пищу зимой, то собирать её нужно в ноябре. Отсчитывайте от 1 ноября столько дней, сколько указано на пакете с семенами. Это и будет время посадки. Если вы соберёте её раньше, то морковь обмякнет. А если вы в земле оставите дольше, она вся покроется мелкими волосками, в ней начнутся ростовые процессы. Корнеплод и по вкусу будет никакой.

Выбор семян

— Морковь отличается по срокам созревания. Есть суперранние, средние — универсальные — и поздние сорта. Я обязательно сажаю грядку суперранней моркови. Она растёт вместе со свёклой в теплице, вдоль бордюра. Другим посадкам не мешает, ведь морковь первой идёт на стол.

Мне нравится сорт «амстердамская». Корнеплоды длинные, тоненькие. Есть их — одно удовольствие. Через 60 дней можно собирать урожай сорта «сахарный пальчик», через 70 — «карамелька». Неплохой сорт «артек». «Мо» и «канада» — одни из любимых. Также хочется отметить поздние сорта «московская зимняя», «королева осени».

Сложные грядки

— Важно посадить морковь в очень влажную землю, а затем хорошо пролить. После я её не поливаю, пока не выйдет из земли. Иначе на поверхности почвы образуется корка, через которую пробиться растению сложно. Грядки надо замульчировать соломой, либо прикрыть «Ультрасилом». Как только морковь взойдёт, грядки необходимо открыть.

Корнеплод надо обязательно прореживать. Я это делаю, когда на моркови 5 листиков, 7 листиков и 10 листиков. Не жалейте, удаляйте! Нужно, чтобы между растениями расстояние было не менее 5–7 см.

Советую делать это только поздно вечером, так как вырванная морковь выделает эфирные масла, которые притягивают морковную муху.

Я не люблю моногрдяки. Всегда делаю их сложными — сажаю сразу несколько растений. Например, по бокам посадок с гладиолусами растут морковь, лук, редиска. Рядом с морковью не советую сажать укроп: эти растения угнетают друг друга.

Садоводы отмечают, что лучше всего морковь чувствует себя на одной грядке с луком. Он помогает отгонять вредителей, а морковь своей ботвой притеняет лук. Морковь, выращенная совместно с луком, получается крупнее и сочнее.

— Все корнеплоды не любят азот, — подчёркивает садовод. — Они предпочитают фосфорно-калийные подкормки, золу, гумат калия.

Елена Дроздовская поливает грядки с морковью травяными настоями, которые можно делать из сорняков. Зелёное удобрение готовят также из ботвы, ягод, остатков растений.

Траву — в дело

— Чтобы облегчить работу — реже поливать, — я мульчирую грядки. Сенной мульчи хватает на 2–3 недели, затем можно опять её подкладывать. Почва под мульчей сохраняет влагу. А когда она перепревает, то становится ещё и подкормкой.

Корнеплоды хоть и любят расти на солнце, плохо переносят жару. Мульча понижает температуру. Единственный минус — сено способствует распространению слизняков.

Но мою рассаду они никогда не съедят. Огурцы я сажаю, когда у них уже опушённый лист, колючий ствол. Это всё делает рассаду для слизняков несъедобной. Слизняк любит молоденькие растения, которые только вышли из земли. Чтобы он их не съел, проливаю грядки настоем горчицы. А первые семядольки кабачков посыпаю мелко нарубленной крапивой. Делаю крапивные веночки для капус­ты. Тогда слизняк не пройдёт.

Сорная трава

— Сорняк рыхлит землю, поднимает питательные вещества, которые находятся на глубинах почвы. Кроме того, сорняки притеняют землю, что очень важно, когда растения совсем молоденькие. В общем, к ним надо относиться с почтением.

Я срезаю сорняк инструментом «Стриж» и складываю его по бокам грядки.

Когда неделю не бываете на даче, приезжаете и видите, что всё заросло сорняками. Что делать? Сначала надо убрать самые крупные сорняки, их немного. А потом можно избавляться от мелких. Крупные сорняки плоскорезом Фокина уничтожаются буквально за секунду.

Калужанка Вера КАЦАРЮБА выращивает такую морковь, что её не стыдно и на выставке показать.

Морковь может стать украшением вашего стола. Вот такие цветы из неё делают калужские дачники.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский перекрёсток» от 03.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество огород
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